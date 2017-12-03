تاوريرت : وداعا ابن البلدة

توصلنا صباح هذا اليوم ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة أخينا المرحوم الحاج السي محمد حسني عن سن يناهز 72سنة بعد مرض عضال ألم به ولم ينفع معه علاج.

المرحوم الذي الذي بدأ مسيرته المهنية كأستاذ بالتعليم الابتدائي أواخر الخمسينات بمسقط رأسه تاوريرت ثم مفتشا بالتعليم الابتدائي بالجهة الشرقية كان عضوا نشيطا بعدة جمعيات رياضية وثقافية منها واجتماعية وعلى الخصوص جمعية قدماء تلاميذ تاوريرت، وكان رئيسا للمصالح الاجتماعية بإقليم تاوريرت حينها صار نائبا للرئيس بالمجلس البلدي بتاوريرت. وكان رحمه الله يشهد له بعطائه واستقامته وبروزه على مر السنين.

أصالة عن نفسي وعن أسرتي، أتقدم بأحر التعازي لأفراد أسرته وإخوته، راجين من المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد شيع جثمانه بعد صلاة ظهر هذا اليوم بمقبرة الرحمة بتاوريرت.

– محمد بوعصابة / فاعل جمعوي ومتقاعد / الرباط