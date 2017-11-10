والدة حسن بنعيني في ذمة الله

علمنـا بمزيـد مـن الأسـى والأسـف نبـأ وفـاة والدة الاخ حسن بنعيني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بجهة الشرق ، الحاجة حليمة حجي عن عمر يناهز 90 سنة، تغمـدها الله بواسـع رحمته. وبهـذه المناسبـة الأليمة يتقدم اعضاء المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ، إلى كافـة أفـراد عائلة الفقيدة بأحـر التعازي وأصـدق المواسـاة فـي هـذا المصـاب الجلـل، راجيـن من المولـى عز وجل أن يتغمد الفقيـدة الراحلة بواسـع رحمتـه ورضوانـه وأن يدخلـها فسيـح جنانه، وأن يلهـم أهلـها وذويـها ومعارفـها الصبـر والسلـوان الجميـل.

إنــا لله وإنــا إليـه راجعــون