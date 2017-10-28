تعازينا للأستاذ حسن ماني مدير ثانوية عمر في وفاق شقيقه

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة شقيق الآستاذ حسن ماني مدير ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بوجدة، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم للأستاذ حسن ولكافة اسرته الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون