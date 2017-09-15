الموكب الأدبي في نسخته الخامسة : احتفاء بالدياسبورا الإبداعية لجهة الشرق

في نسخته الخامسة تنطلق يوم الجمعة 15 شتنبر الجاري فعاليات » الموكب الأدبي » وتستمر إلى غاية يوم 17 منه بدعم من وكالة جهة الشرق.. إنه موعد ثقافي يترسخ بجهة الشرق من المملكة، موعد للتفاعل الثقافي الرفيع، ومناسبة لتثمين رأسمالنا اللامادي و تظاهرة للكشف عن جانب من إٍرثنا الرمزي الذي يشكل أحد أوجه ثروتنا، وإحدى روافع الإقلاع التنموي لجهتنا وبلدنا. وقد تم اختيار » مسار الحروف » عنوانا لهذه الدورة من الموكب ، احتفاء بالقراءة والإبداع الإدبي من خلال الاحتفاء بالدياسبورا الإبداعية للجهة والاحتفال بإبداعات نخبة من الشعراء والكتاب المنتمين للجهة والمتواجدين في مهاجر مختلفة .

مسار الحروف .. إنه المسار الذي يجعل من مدينة وجدة الألفية عاصمة جهة الشرق ملتقى للإبداع الأدبي والفني، ملتقى بعمقه الإفريقي والعربي، وامتداده عبر العالم حيث يتواجد مبدعون ومبدعات من جهة الشرق .. إذ من المنتظر أن يتم الاحتفاء في هذه الدورة بأعمال أدبية لشعراء وكتاب ومبدعين وفنانين من مهاجر مختلفة ( فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولنذا ، المانيا، كندا ,, ) ،كما سيشارك في هذه الدورة نخبة من الشعراء المغاربة المقيمين داخل المغرب وخارجه .

كما يستضيف الموكب الأدبي في نسخته الخامسة نخبة من الشعراء العرب كضيوف شرف وهم : الشاعرة العراقية بلقيس حسن من العراق المقيمة بلاهاي بهولندا ، والشاعر اليمني أحمد الفلاحي والشاعر السوري القاطوف محمد المقيمان بالمغرب كما من المنتظر أن يستضيف ثلة من الشاعرات والشعراء المغاربة يذكر منهم حسن نجمي ، ياسين عدنان ، عبد الحميد جماهري ، علية الإدريسي – نادية زوين، يوسف أشكال ، نور الدين برحمة ، نادية زوين وعبد الحفيظ اللمتوني.

ويتم تخصيص ندوة الدورة الخامسة للموكب الأدبي ( يوم السبت 16 شتنبر 2017 بإحدى قاعات مسرح محمد السادس ) لموضوع مساهمات دياسبورا جهة الشرق في الحقول الإبداعية الأدبية والفنية ، وستتم مقاربة عدد من التجارب الإبداعية المهجرية لأسماء تنحدر من جهة الشرق، وذلك بمشاركة نخبة من النقاد : د. فريد أمعضشو، د .مصطفى سلوي ،د. محمد دخيسي ،د . رشيد سوسان، دة . جميلة الرحماني، دة . زاهية أفلاي ، د. جمال الدين الخضيري ، ذ.عبد الواحد العرجوني و د . يحيى الشيخ .

وستحافظ النسخة الخامسة من الموكب الأدبي على تقليد إصدار 10 كتب ، وذلك من خلال نشر أعمال لكتاب وشعراء و مبدعين / ات من جهة الشرق في المهاجر المختلفة وقد عكفت لجنة مختصة لانتقاء الكتب التي تم اقتراحها للنشر و تم اختيار أعمال الأسماء التالية : محمد ميلود غرافي – بركان – فرنسا ،مصطفى الحمداوي – الدريوش – هولندا ، مصطفى شعبان بركان – فرنسا ،نصر الدين بوشقيف – وجدة – فرنسا ،ادريس شبلا – جرادة – كندا، نور الدين بنبورحلة – بركان – فرنسا ، يحيى الشيخ – العيون الشرقية – فرنسا ، أحمد حضراوي – وجدة – بلجيكا ، التيجاني بلعوالي – الدريوش – هولندا وحسناء الشيخي – الناضور – ألمانيا .

وحيث إن الفنون التشكيلية قد شكلت ملمحا واضحا بكل نسخ الموكب الأدبي السابقة ، يعمل الموكب في نسخته الخامسة على تقوية هذا الحضور من خلال ربط الموكب الأدبي بالقراءة والاحتفاء بها كسلوك ، وبما أن » الموكب الأدبي » في نسخته الخامسة سيصادف موعد معرض الكتاب المغاربي الذي تطلقه وزارة الثقافة والاتصال بدعم من وكالة تنمية جهة الشرق، فإن اختيار موضوعة المعرض الفني قد وقع على فكرة اشتغال فناني جهة الشرق على » كتاب الفنان » كنوع فني قائم بذاته يحتفي بالكتاب من زوايا فنية خاصة وبأدوات ومواد فنية وتشكيلية .

ويشار إلى اأن الموكب كعادته ينتهي في يومه الأخير (17 شتنبر)بتنظيم قافلة إبداعية من مدينة وجدة إلى منتزه كفايت الواقع على حوالي 85 كلم جنوب مدينة وجدة ، يشارك فيها الضيوف والمدعوون ومبدعو وكتاب وشعراء مدينة وجدة والجهة .