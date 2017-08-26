حرب تخريب الممتلكات العمومية متواصلة بوجدة والجماعة الحضرية تشتكي

إتلاف أكثر من 80 حاوية للأزبال بمدينة وجدة خلال 8 أشهر

تعرضت أكثر من 80 حاوية لجمع النفايات المنزلية بوجدة إلى الإتلاف من طرف مجهولين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى شهر غشت الجاري إما عن طريق السرقة أو عن طريق إشعال النيران دون الحديث عن سرقة العجلات الحديدة للحاويات وإعادة استعمالها في العربات المدفوعة وعدة استعمالات أخرى ، وهو ما كبد معه شركة سيطا البيضاء للنظافة خسائر مادية تعد بملايين السنتيمات إذا علمنا أن ثمن الحاوية الواحدة يفوق 2500 درهم. هذا وسبق لإدارة الشركة أن تقدمت بعدة شكايات لدى الجهات المختصة ، معطى من شأنه أن يخيف مستقبلا الشركات الراغبة في الظفر بتدبير النفايات بالمدينة الألفية في أفق 2019 إذ من المنتظر أن تنسحب شركة سيطا البيضاء من الساحة كما فعلت عدة مدن مغربية