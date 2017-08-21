رسالة شكر إلى السيد عمدة مدينة وجدة المحترم على استجابته لطلب ساكنة حي الأندلس على إثر توصله برسالة مفتوحة عبر موقع وجدة سيتي

محمد شركي

ما كاد السيد عمدة مدينة وجدة المحترم يتوصل بالرسالة المفتوحة التي وجهت إليه عبر موقع وجدة سيتي بخصوص طلب توفير حاويات لجمع الزبالة حتى استجاب على الفور معبرا عن قربه من المواطنين وانشغاله باهتماماتهم وحرصه على تلبية مطالبهم . وتود ساكنة حي الأندلس على إثر تلبيته طلبها تثمين استجابته الفورية والتوجه بجزيل الشكر لسيادته مع الدعاء الصالح له متمنية له النجاح المستمر في أداء مهمته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويرضي ضميره ، وطوبى لمن استرعاه الله أمانة فرعاها حق رعايتها . وإن ساكنة هذا الحي لتعبر لسيادته عن احترامها وتقديرها له ، وتود أن يظل قربه منها على الدوام ، وأن تستمر عنايته بحيها ، ولا يفوتها أن تغتنم هذه الفرصة للفت نظر سيادته إلى الشطر غير المكتمل من المساحة الخضراء في الحي آملة أن يوفقه الله عز وجل لإتمامه لتكتمل أناقة الحي ، ويتسع الفضاء الأخضر لها ولساكنة الأحياء المجاورة التي لا تجد متنفسا لها خصوصا الأحياء الشعبية المجاورة . وتتمنى ساكنة حي الأندلس في المقابل أن يزداد وعي الذين يشاركونها من الأحياء المجاورة مرافق حيها بالحرص على المحافظة عليها كحرصهم على المحافظة على مساكنهم وأحيائهم . وإنها وهي تعبر عن هذه الأمنية لتأسف شديد الأسف لوجود ثقافة إتلاف المرافق من قبيل إتلاف سياج وأبواب ملعب الكرة الموجود بالحي وإتلاف سياج وأبواب المستوصف ، و إتلاف الألعاب الخاصة بالصغار والمثبتة فوق مداره واقتلاع بلاط هذا الأخير ، وإتلاف حاويات الزبالة ، فضلا عن تفشي ظاهرة رعي الماشية في القطع الأرضية غير المبنية… إلى غير ذلك من السلوكات غير الحضارية التي تؤذي ساكنة هذا الحي . والأمل معقود على الجميع لترسيخ ثقافة المواطنة وثقافة صيانة المرافق العامة والممتلكات .