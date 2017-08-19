دوار تبروقت جماعة دبدو اقليم تاوريرت يستنجد

يعد دوار تبروقت واحدا من أكبر الدواوير التي شهدت نزوحا جماعيا في العقود الماضية إلى مركز دبدو وإقليم تاوريرت وباقي المدن الأخرى حيث ازدادت عشرات الأسماء وترعرعت في هذا الدوار ، ثم اختارت كرها الهجرة إلى المدينة لغياب أسباب العيش الكريم ، ولعل الزائر لهذا الدوار المتاخم لمدينة دبدو _ أقل من أربع كيلومترات – يقف على حجم الأطلال والدور الآيلة للسقوط التي هجرها أهلها والتي تدل على أن المكان كان إلى وقت قريب يعج بالساكنة.

ومن المؤكد أن سياسة الإقصاء والتهميش لعقود طويلة هي التي جعلت تبروقت تعرف هذا المآل ، لذلك أمل الساكنة كبير في تأهيل المنطقة على غرار باقي الدواوير بجماعة سيدي علي بلقاسم التي استفادت من التمدرس الذي يعد احد أسباب الاستقرار والعيش الكريم.

لذلك فسكان تبروقت وأهالي الضيعات الفلاحية المجاورة يوجهون ملتمسا عاجلا من هذا المنبر إلى عامل إقليم تاوريرت والمدير الإقليمي للتربية والتعليم بتاوريرت ومدير أكاديمية الجهة إلى مواصلة جهودهم لإعادة الحياة الى هذا الدوار المنسي وذلك بفتح المدرسة الموجودة بذات الدوار خلال الموسم الدراسي المقبل2017-2018لتوفير عناء التنقل الشاق إلى مدارس دبدو المركز عن فلذات أكبادهم وماينتج عن ذلك من هدر مدرسي لايزال مستمرا!!