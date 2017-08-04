رئيس مجلس جهة الشرق يترأس حفل تكريم الأندية المنضوية تحت لواء عصبة الشرق للجمباز

أشرف السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، مساء يوم الأربعاء 2 غشت 2017،على حفل تكريم صانعات وصانعي الإنجازات الجهوية والوطنية في رياضة الجمباز وغيرهم ممن تحصلوا على مراتب مشرفة خلال الموسم الرياضي 2016/2017.

وبغض النظر عن أسماء المكرمات والمكرّمين من ممارسات وممارسين ومدرّبين وأندية، فقد كان هذا الحفل المنظم من طرف عصبة الشرق للجمباز بثانوية زينب النفزاوية التأهيلية بوجدة بمناسبة عيد العرش المجيد بمثابة «العرس» ولمّ الشمل لجميع من له علاقة برياضة الجمباز بجهة الشرق.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس عصبة الشرق للجمباز في كلمته الترحيبية، عن شكره الكبير للسيد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس الشرق على دعمه المادي والمعنوي الهادف إلى مساعدة أندية الجمباز بجهة الشرق على تحقيق الإنجازات الهامة وطنيا، كما أكد على أن الدعم الممنوح لأندية الشرق للجمباز من طرف مجلس الجهة يحملها المسؤولية للعمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات.

وفي كلمة له بالمناسبة أمام ممثلي الأندية الخمس المنضوية تحت لواء عصبة الشرق للجمباز، أشاد السيد عبد النبي بعيوي بما حققه بطلات وأبطال الجمباز المنتمين لأندية الأمل الوجدي والاتحاد الوجدي والمولودية الوجدية ونادي السككيين وشباب وجدة من إنجازات مهمة ترفع اسم جهة الشرق عاليا، مشيرا إلى أن توحيد الأندية المذكورة تحت لواء العصبة سيزيدهم قوة وسيكون دافعا أساسيا لبناء قاعدة كبيرة من الممارسات والممارسين في رياضة الجمباز، كما أشار إلى أن مجلس جهة الشرق يبقى رهن إشارة الأندية الجادة للاستجابة لتطلعاتها وتطلعات الشباب الممارس للرياضة بالجهة.

وقد تم تكريم السيد عبد النبي بعيوي من طرف عصبة الشرق للجمباز اعترافا له بالمجهودات القيمة التي يبذلها من أجل الرقي بالرياضة بجهة الشرق والإقلاع بها نحو آفاق أفضل، بالإضافة إلى تكريم أندية الجمباز بجهة الشرق وبعض الشخصيات الرياضية والجمعوية.