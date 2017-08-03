المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: حفل اختتام أنشطة القراءة الصيفية بمدرسة بن حنبل الابتدائية

ترأس السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد حفل اختتام أنشطة القراءة الصيفية لفائدة تلميذات وتلاميذ مدرسة بن حنبل الابتدائية المنجز من طرف الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بوجدة رفقة السيد أمراح الصغير رئيس مصلحة الشؤون التربوية والسيد جمال كمكامي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والسيدة كريمة بنميمون المسؤولة عن المشروع المندمج السابع الخاص بتطوير النموذج البيداغوجي وبحضور ممثلات عن USAID والسيد مدير مدرسة بن حنبل ورئيس جمعية آباء وأمهات واولياء تلاميذ المؤسسة وأعضاء الجمعية المكلفة بأنشطة القراءة الصيفية .

وتعد أنشطة القراءة الصيفية امتدادا لبرنامج القراءة من أجل النجاح الذي تم تنزيله بعشر مؤسسات تعليمية ابتدائية خلال الموسم الدراسي الحالي والذي سيتم تعميمه في باقي المؤسسات التعليمية الأخرى خلال الموسم الدراسي المقبل 2017/2018، وتهدف هذه الأنشطة الصيفية إلى الاحتفاظ بمكتسبات السنة الدراسية فيما يتعلق بالمهارات القرائية وتثمينها خلال العطلة المدرسية

وقد اطلع السيد المدير الإقليمي على مختلف الأوراش والأنشطة التي استفاد منها أربعون تلميذة وتلميذا من تلامذة السنة الأولى والثانية ابتدائي بمدرسة بن حنبل لمدة 20يوما والتي شملت ورشة الحكي والسرد والقراءة وورشة الاعمال اليدوية والفن التشكيلي وورشة المسرح، كما قدم كلمة بالمناسبة ثمن من خلالها مشروع القراءة من أجل النجاح بوصفه مشروعا ناجعا يسير بخطى ثابتة قياسا إلى نتائجه المحققة ،ممتنا للمجهودات المبذولة من طرف رئيسة الجمعية المحتضنة لمشروع القراءة الصيفية وكذا أعضاء المكتب المسير للجمعية ومؤطرات ومؤطري الجمعية ، ونوه بكفاءتهم وانخراطهم لمصلحة المتعلمات والمتعلمين ،وبمساهمتهم الوازنة في صقل مواهب التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الصيفية وتمكينهم من أداء عروض مسرحية وأناشيد تربوية ترقى لتطلعات الأسر وتستجيب لأهداف برنامج القراءة من اجل النجاح. كما أشاد بدور الإدارة التربوية والطاقم التربوي العامل بالمؤسسة وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وحرصهم على إنجاح الأنشطة الصيفية، وركز في كلمته على أهمية مشروع القراءة من أجل النجاح والنتائج التي حققها والمتمثلة في الرفع من مؤشرات النجاح واكساب المتعلمات والمتعلمين مهارات عالية في القراءة، مقدما الشكر والامتنان للسيدات ممثلات الوكالة الأمريكية USAIDالمساهمين في تنزيل مشروع القراءة من أجل النجاح بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .

وفي الختام تم تتويج جميع المتعلمات والمتعلمين ووزعت عليهم شواهد المشاركة في الأنشطة الصيفية لمشروع القراءة من أجل النجاح وحقائب تتضمن قصصا وملفا كاملا يتضمن ما تم إنجازه خلال الفترة المنجزة، وأخذت صور تذكارية تؤرخ للمناسبة.

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد