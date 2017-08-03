بلاغ يهم تجار وزبناء سوق الأحد بوجدة

ينهي رئيس جماعة وجدة باعتباره رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية إلى علم جمعيات تجار و زبناء سوق الأحد والسوق الأسبوعي بالحي المحمدي (فيلاج الطوبة). أن جماعة وجدة وبتنسيق مع ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق، بصدد توفير ظروف مناسبة ولائقة للتجار وساكنة مدينة وجدة و جهة الشرق. ويجري حاليا إعداد مشروع متكامل لتهيئة و بناء فضاءات جديدة للتسوق بحي الطوبة و سوق الأحد الأسبوعي. وسيعرض المقترح على السلطات المختصة. ومن اجل إنجاح المشروع، يرجى من جميع المهتمين والراغبين، وضع اقتراحاتهم و تصوراتهم، والتقدم بملفاتهم لدى القسم التقني بجماعة وجدة قبل نهاية شهر شتنبر

جماعة وجدة .