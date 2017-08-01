سكان جماعة لبصارة يخلدون الذكرى الثامنة عشرة لتربع مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله‎

شهدت جماعة لبصارة حفلا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره على عرش أسلافه الميامين،

افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت السيد محمد مسعودي إمام مسجد النور المحمدي الدرارزة.

كما تناول الكلمة الفاضل رئيس المجلس الجماعي جمال بصراوي الذي رحب بالحاضرين كل باسمه وصفته ، واستغل هذه المناسبة الغالية ليطلب من السيد رئيس دائرة أحواز وجدة الشمالية أن يلتمس من السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد لينوب عنه وباقي سكان قبيلة لبصارة لإبلاغ السدة العالية بالله آيات الولاء وتشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد.

وبهذه المناسبة الغالية ارتأى السيد الرئيس توزيع جوائز رمزية على طلبة القرآن الكريم بمن فيهم الشباب والبراعم وكذا التلاميذ المتفوقين المنتمين لجماعة لبصارة تحفيزا وتشجيعا لهم على بذل المزيد من المثابرة،

وللإشارة فإن هذا الحفل وكذا الجوائز هي من فضائل السيد رئيس المجلس وعلى نفقته الخاصة التي يبقى مشكورا عليها .

أما عن المكرمين فيتعلق الأمر بـ :

ـ حفظ القرآن الكريم: ( فئة البراعم )

· عبد الغاني الناصري وسلمه الجائزة الفاضل جمال بصراوي رئيس مجلس جماعة لبصارة

· خليل الناصري وسلمه الجائزة السيد المحترم رئيس دارة أحواز وجدة الشمالية

· كمال الدحماني سلمه الجائزة السيد المحترم قائد قيادة عين الصفاء

ـ حفظ القرآن الكريم: ( فئة الشباب)

· عمر بصراوي سلمه الجائزة السيد رئيس مركز الدرك الملكي عين الصفاء

· لطفي لكحل سلمه الجائزة السيد الطبيب رئيس المركز الصحي لبصارة

· محمد حجي سلمه الجائزة السيد رئيس المركز البريدي لبصارة

· أشرف العسري سلمه الجائزة السيد رئيس وحدة القوات المساعدة عين الصفاء

ـ سلك الابتدائي :

· وسام برخلي سلمها الجائزة السيد محمد علا خليفة قائد سابقا

· اسماعيل جعالي سلمه الجائزة السيد عبد العزيز سخسوخ خليفة قائد سابقا

ـ سلك الثانوي الإعدادي :

· سكينة الدوزي وسلمها الجائزة السيد علي مزاط مدير مجموعة مدارس عبد الرحمان الداخل

محمد علاوي سلمه الجائزة السيد محمد مسعودي إمام مسجد النور المحمدي الدرارزة

ـ سلك الثانوي التأهيلي :

· هاجر يوسفي سلمها الجائزة والدها السيد عبد الوهاب يوسفي

· أمين بصراوي سلمه الجائزة السيد المحترم قائد قيادة عين الصفاء

كما استغلت هذه المناسبة لتكريم السيد محمد الخشاني قائد قيادة عين الصفاء بمناسبة نيله شهادة الدكتوراة وسلمه جائزة التكريم الفاضل جمال بصراوي رئيس جماعة لبصارة