تنمية المناطق الحدودية ضمن اوليات جهة الشرق

بلاغ صحفي

السيد رئيس مجلس جهة الشرق يعطي انطلاقة مجموعة من المشاريع بمناسبة عيد العرش المجيد

قام السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق بمعية السيد معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يوم السبت 29 يوليوز 2017، بجماعة بني خالد باعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة في اطار الاحتفال بالذكرى الثامنة عشر لعيد العرش المجيد.

وفي هذا الاطار، تم توزيع 15 مولدا كهربائيا و 50 لوجة شمسية، التي اقتناها مجلس جهة الشرق في اطار البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية بجهة الشرق 2016ـ 2017.

ويهدف هذا المشروع، الذي تصل قيمته المالية 50 مليون درهم، الى المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية والاجتماعية للجماعات، وتزويد الدواوير النائية بالكهرباء.

وبهذه المناسبة، تم اعطاء انطلاقة ملعب للكرة المستطيلة الذي يصل غلافه المالي 12 مليون درهم، ويساهم فيه مجموعة من الشركاء متمثلين في وزارة الداخلية، وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، وزارة الشباب والرياضة، مجلس جهة الشرق، عمالة وجدى أنجاد، وجماعة بني خالد.

وتهم اشغال هذا المشروع، تهيئة ملعب الكرة المستطيلة، بناء سياج حول الملعب، بناء مرافق صحية، بناء ادارة التسيير، تهيئة طريق للولوج الى الملعب، وتهيئة موقف للسيارات.

كما شمل برنامج المشاريع، التي شارك فيها السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إعطاء الإنطلاقة لأشغال غراسة اللوز علي مساحة تقدر ب 400 هكتارا بجماعة بني خالد بتكلفة إجمالية تصل إلى 10,2 مليون درهم. على مدى سنتين.

و سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 200 فلاح حيث يرتقب أن تصل الإنتاجية إلى 1,5 طن في السنة كما يرتقب أن يرتفع مدخول الفلاح الواحد من 600 إلى 13900 درهم للهكتار.