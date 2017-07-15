السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق يطالب بفك الحصار الجوي عن مطارات الجهة الشرقية لدعم القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية

بلاغ صحفي

السيد رئيس مجلس جهة الشرق يدعو إلى تعزيز الربط الجوي بين مطارات الجهة مع باقي المطارات الوطنية والدولية لدعم القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية

شارك السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017|، في الاجتماع المنعقد بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، مع الوفد الوزاري المتكون من السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، والسيدة لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، والسيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

وطالب السيد عبد النبي بعيوي، في كلمة له خلال الاجتماع الذي تراسه السيد معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بتعزيز الربط الجوي بين كل من مطاري وجدة والناظور بباقي المطارات الوطنية والدولية من أجل المساهمة في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية.

وشدد السيد رئيس جهة الشرق على ضرورة أن يكون تعزيز العرض الجوي من وإلى مطارات جهة الشرق، بأسعار معقولة وثابتة، وفي مواقيت ملائمة لحاجيات الزبناء

وأكد السيد عبد النبي بعيوي، على استعداد مجلس جهة الشرق للتعاون مع جميع الشركاء من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للجهة من خلال الاستثمار الأمثل لجميع المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة لتعزيز إشعاعها الوطني والدولي.

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق، دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد هامة من السياح من اكتشاف المؤهلات السياحية للمنطقة، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.

كما دعا السيد عبدالنبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى التعجيل بتنفيذ برامج الاتفاقية الموقعة بين مجلس جهة الشرق والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والتي تصل قيمتها المالية 500 مليون درهم، وتبلغ قيمة مساهمة مجلس الجهة ب 300 مليون درهم، مشيرا إلى أن مجلس جهة الشرق شرع من جانبه في تنفيذ مجموعة من المشاريع المتضمنة في برنامج الاتفاقية والتي قطعت أشواطا مهمة.

وتروم هذه الاتفاقية تثمين المؤهلات السياحية بالجهة وتمكينها من تعزيز تموقعها داخل منظومة العرض السياحي على الصعيد الوطني والمتوسطي وتقليص الموسمية التي تطبع النشاط السياحي بها.