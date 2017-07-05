مجلس جهة الشرق يصادق بالاجماع على جميع النقط المبرمجة في دورة يوليوز .

صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 03يوليوز 2017 على جميع النقط المبرمجة في جدول أعماله المخصص للدورة العادية المنعقدة بمقر جهة الشرق بوجدة.

وقد استغرقت مناقشة مختلف النقط المدرجة ضمن جدول الاعمال حوالي 6 ساعات تم من خلالها التصويت بالاجماع على جميع النقط و هي

1-الدراسة و المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الإشراف المنتدب على مشاريع تنموية بجهة الشرق

2)-الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق ببناء و تجهيز الملعب الكبير بوجدة.

3) -الدراسة و المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق ببناء و تجهيز ملعب رياضي بإقليم الناظور.

4) الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق بدعم اقتناء شباك دائرية جديدة في إطار التفاعل بين الدلفين الكبير و نشاط صيد الأسماك بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

5) الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية أحداث و تجهيز مركز جهوي لعلاج داء السرطان و ثمانية مراكز للكشف المبكر لسرطان الثدي و عنق الرحم بجهة الشرق للمملكة و اقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السرطان.

6) الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بخصوص بناء المركز ألاستشفائي الجديد للناظور.

7) الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة تتعلق ببناء ملعب لكرة القدم بجماعة بني النصار-إقليم الناظور.

8-9-10-11-12-13-14-15)الدراسة و المصادقة على مشروع الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة من اجل تمويل و فتح المسالك الطرقية في جل جماعات الاقاليم التالية الناظور,بركان,تاوريرت,جرسيف,الدريوش,جرادة و فجيج.و جماعات عمالة وجدة انكاد

16)الدراسة و المصادقة على مشروع الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالمركز الجهوي للإغاثة و المرأب الجهوي للآليات.

17)الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار لتعميم برنامج إطار لتعميم برنامج التعليم الاولي بجهة الشرق

18)الدراسة و المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة من اجل انجاز برنامج « وجدة مبادرة لدعم و تمويل المقاولات الصغرى جدا.

19)تحويلات مالية.