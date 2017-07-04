فريق المولودية الوجدية يستعد مبكرا للموسم الكروي المقبل ويتعاقد مع مجموعة من اللاعبين

باشر فيرق المولودية الوجدية تداريبه يومه الاثنين 3 يوليوز 2017 بالمركب الشرفي بوجدة صحبة مدربه الجديد محمد بنمسعود، ويستغرق هذا التربص الاعدادي ثلاثة اسابيع، بعد ذلك سينتقل الفريق الى مدينة افران في تجمع اعدادي ثاني لمدة 10 ايام .

واستعدادا لطواحين بطولة القسم الثاني، تعاقد الفريق الوجدي رسميا مع مجموعة من اللاعبين منهم قلب هجوم شباب خنيفرة جينيور، ومواطنه عميد المنتخب المحلي الافواري بادي غاباغنو انسيي و يشغل مركز وسط الميدان بعقد يمتد الى سنتين ، والمهدي القطيبي من فريق وداد فاس ، و رضا لله طوالبي مهاجم لفريق الاتحاد البيضاوي، و زهير قاضي حارس حسنة لازاري الذي تألق بشكل ملفت للانتباه مع فريقه الموسم المنصرم ، كما تم التوقيع للاعبين من فريق الامل ويتعلق الامر بكريم جرودي ومروان خيري، وحسب اخر المعلومات فالاتصالات جارية للتعاقد مع قلب هجوم ينتمي لإحدى فرق الصفوة و وجناح ايسر.

هذا و من اجل الحفاظ على التوازن داخل تشكيلة فريق المولودية الوجدية قرر المدرب محمد بنمسعود الحفاظ على مجموعة من العناصر التي تألقت بشكل ملفت للانتباه وشكلت النواة الاساسية للفريق خلال بطولة الموسم المنصرم ، الامر يتعلق بالمدافع عبدالله خفيفي ، احمد الرحماني ، عصام البودالي ، نبيل الصحراوي ، وليد الصايل ، علاء الدين بوشنة، بدر الدين الناصري، جرحيم ، بادارا سيلا ، يحيى الازهري وعادل حامي ولاعبين اخرين لا زالت تربطهم عقود مع الفريق .

يذكر ان المكتب المسير وضع الثقة في الاطار الوطني محمد بنمسعود للإشراف على تداريب الفريق، و سبق لبنمسعود الاشتغال مساعدا للمدرب عزالدين ايت جودي وبعده فوزي جمال ، وبخصوص الطاقم التقني فقد انيطت مهمة مساعد المدرب لرشيد مديوني فيما سيتكلف حسن بريشي بالإعداد البدني.

عبدالقادر البدوي