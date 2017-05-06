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ENACTUS FLSH Oujda « اناكتيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة « 

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يعتبر برنامج « اناكتيس » بادرة  تسعى إلى تنمية مهارات الشباب وتقوية روح المبادرة وخلق المشاريع التنموية. انضم المغرب للشبكة سنة 2003 ، ومنذ ذلك الحين، تم مواكبة أكثر من 000 20 طالب  وطالبة وتمكينهم من تطوير ذواتهم، وذلك عن طريق تفعيل أكثر من 200 مشروع سنويا(اجتماعي، اقتصادي وبيئي) يهدف إلى حل الاشكاليات المتواجدة بالمجتمعات، يستفيد منها أشخاص يعيشون تحت ظروف صعبة ، و ذلك في إطار تعزيز منهج التنمية المستدامة عبر تلقين هؤلاء الاشخاص لمبادئ المقاولة ،  ويتواجد هذا البرنامج في اكثر من 100  مؤسسة للتعليم العالي . ومن بين هذه المؤسسات هناك كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة ، فريق يمتل مدينة وجدة في بادرة رائدة من طلبة الكلية حيت يتكون الفريق من أكتر من 50 طالب يعملون من أجل مساعدات الطبقات المعوزة من خلال مشاريع ذات بعد سوسيو إقتصادي وذلك عبر خلق مشاريع مدرة للدخل.
اسماء ازيرار لوكيلي
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2 Comments

  1. Sebbar
    06/05/2017 at 16:13

    Bravo bn courage Asmae

  2. Mohammed
    06/05/2017 at 16:25

    meilleurs voeux de la part de toute l’équipe ENSA
    Bon courage asmae <3

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