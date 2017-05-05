بـلاغ صـحـفي

عامل إقليم جرادة يشرف على اعطاء الانطلاقة

لمشاريع تنموية و اجتماعية

أشرف السيد عامل إقليم جرادة يومه الخميس 04 ماي 2017، ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا بحضور النائبين البرلمانين عن دائرة جرادة، رئيس مجلس إقليم جرادة ، المدير العام لشركة العمران بوجدة، المدير الجهوي لوزارة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة التعمير وجدة، المنتخبون، رئيس المجلس العلمي المحلي، رؤساء و ممثلو المصالح الخارجية الجهوية و الإقليمية و المصالح الأمنية ، فعاليات المجتمع المدني و ممثلو وسائل الإعلام ، على إعطاء الانطلاقة لثلاثة مشاريع تنموية و اجتماعية بجماعتي جرادة و لعوينات ؛ حيث قام السيد العامل و الوفد المرافق له بجماعة لعوينات بإعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة المقطع الرئيسي لمركز لعوينات ( الشطر الثاني) ،و التي سيتم انجازها من طرف مجلس اقليم جرادة في إطار البرنامج الاقتصادي و الاجتماعي لتهيئة الإقليم بقيمة مالية تناهز 2.200.000،00 درهم، و يروم المشروع تحديث الشبكة الطرقية و تحسين ولوج الساكنة القروية للبنيات التحتية الطرقية.

وفي إطار المشاريع المبرمجة ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة جرادة في اطار سياسة المدينة، أعطى السيد العامل الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع الحسن الثاني (الشطر الأول) الذي سينجز من طرف شركة العمران بغلاف مالي قدره 8.000.000،05 درهم، ، حيث يروم الشطر الأول من هذه الاشغال توسعة الطريق و تبليط و تهيئة الأرصفة ؛ و يعد هذا المشروع تتمة لأشغال تهيئة الشارع المذكور التي تم إنجازها في اطار اتفاقية التأهيل الحضري برسم الفترة 2008/ 2011 ؛ كما سيساهم في تعزيز البنية التحتية الطرقية و تحسين المشهد العمراني للمدينة.

بعد ذلك، أشرف السيد العامل على إعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع بناء وتجهيـــــــز مركز دعم و تأهيل الأطفال في وضعية صعبة بجرادة، الذي سيشيد على مساحة اجمالية تقدر ب900 متر مربع، بكلفة مالية قدرها 4.041.507،02 درهم و بتمويل من طرف الوكالة الاندلسية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القاصرين في شمال المغرب، كما يندرج إحداث هذا المراكز في إطار الجهود الرامية الى النهوض بأوضاع الطفولة في وضعية صعبة عبر تمكينهم من اكتساب مهارات و خبرات من أجل تسهيل ادماجهم في الحياة العامة.