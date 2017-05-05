بأكاديمية جهة الشرق لقاء جهوي بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والجمعيات الحاملة لمشروع محو الأمية وما بعد محو الأمية

احتضنت رحاب قاعة عبد العزيز أمين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وقائع اللقاء الجهوي بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والجمعيات الحاملة لمشروع محو الأمية وما بعد محو الأمية يوم 3 ماي 2017، حضره السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والسيد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

افتتح اللقاء السيد محمد ديب مدير الأكاديمية بكلمة أشار فيها إلى الرهانات الملكية السامية الخاصة بعملية محاربة الأمية على المستوى الوطني، وحرص جلالته الشخصي على تتبع نتائج هذه العملية شخصيا، ثم انتقل إلى رصد مجهودات الأكاديمية والمديريات الإقليمية في تدبير هذه العملية، وطبيعة النتائج المسجلة جهويا، مركزا على أهمية التنسيق بين القطاعات في تدبير العملية، ومعبرا عن استعداد الأكاديمية لتقديم كل الدعم للتقدم الإيجابي في مشروع محاربة الأمية.

ومن جهته وقف السيد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عند مستوى الدعم الذي لقيته الوكالة على مستوى الجهة، بحيث ثمن عاليا جهود الأكاديمية في دعنها الإداري والتربوي، وثمن في السياق ذاته المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجمعيات الشريكة في عملية التصريف الميداني للشروع.

وفي سياق تحقيق البعد التواصلي قدم المكلف بمصلحة التخطيط والدراسات بالوكالة عرضا إطارا للقاء وقف فيه عند نقطتين هامتين: الإجراءات المسطرية التي يجب اتباعها في إيداع الملفات، ووضعية تدبير العملية جهويا من طرف الجمعيات والمستوى المتقدم لإلتزام الوكالة بمختلف تعاقداتها.

مصلحة التواصل وتتبع اشغال المجلس الاداري