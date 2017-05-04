سكان دوار علوانة دائرة دبدو إقليم تاوريرت يستنجدون بالسيد والي ولاية الجهة الشرقية

يقع دوار علوانة بتراب دائرة دبدو إقليم تاوريرت على بعد 20 كيلومتر تقريبا من ملتقى فم الواد اتجاه بني ريص. وهو بمثابة قرية صغيرة على سفح الجبل يقطنها حوالي 400 نسمة من السكان أغلبهم فلاحون أو مربي الماشية. و تعرف قرية علوانة ب -الجهادية- نسبة الى المجاهدين أبناء المنطقة الدين واجهوا الاستعمار الفرنسي بكل شراسة. إلا أن الطريق المؤدية الى الدوار انطلاقا من الطريق الثانوية :فم الواد- لمريجة و التي يبلغ طولها 5 كيلومترات تقريبا هي في حالة مهترئة بسبب انجرافات التربة و تراكم الأحجار. مما يعرقل التنقل ذهابا و إيابا الى القرية و يتسبب في ضياع السيارات ووسائل النقل. وفي حالة تساقط الأمطار يعجز التلاميذ عن التنقل اتجاه داخلية دبدو مما يحرمهم من التمدرس بشكل منتظم.

لهذه الأسباب و بعد أن ضاقت بهم السبل يتوجه سكان دوار علوانة بهذه الرسالة الى السيد والي ولاية الجهة الشرقية لتفقد المنطقة و تعبيد الطريق المؤدية للدوار لفك العزلة عن الساكنة القروية و تشجيع السكان على عدم الهجرة للمدن القريبة.

سعيد قدوح ابن الدوار