وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية‎

تنفيذا لما كان مسطرا في البرنامج النضالي التضامني , نظم التنسيق المحلي لدعم اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية – فرع بوعرفة – والمكون من عشرات التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية , وقفة احتجاجية تضامنية يوم الاربعاء 03 ماي 2017 , وذلك دعما ومساندة وتنديدا للوضع اللاإنساني واللاأخلاقي الذي يعيشه اللاجئون السوريون

وردد التنسيق وعموم المواطنين شعارات قوية تلامس الواقع المزري الذي يعيشه اللاجئون , معبرين عن تضامنهم الانساني والاخلاقي , ورغبتهم في حل هذا الوضع في اقرب الآجال , ومن بين الشعارات » اخلوا سبيلنا نكرم ضيوفنا » » لن نخون لن نخون زوزفانة في العيون » » علي الصوت علي الصوت اللاجئ راه اموت » » فين حقوق الانسان واللاجئ في الوديان » …..

ودعا التنسيق المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة , وكل الهيئات ذات الصلة الى تحمل مسؤولياتها وتوفير الامن والحماية وتوفير الغذاء والدواء والكساء , وتقديم الخدمات اللازمة للعالقين الى ان تجد لهم حلا وتسوية نهائية

محمود حداد عن لجنة الاعلام والتواصل.