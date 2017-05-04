Home»Régional»وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية‎

وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية‎

/ /0/ 79
4
Shares
PinterestGoogle+
 

تنفيذا لما كان مسطرا في البرنامج النضالي التضامني , نظم التنسيق المحلي لدعم اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية – فرع بوعرفة – والمكون من عشرات التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية , وقفة احتجاجية تضامنية يوم الاربعاء 03 ماي 2017 , وذلك دعما ومساندة وتنديدا للوضع اللاإنساني واللاأخلاقي الذي يعيشه اللاجئون السوريون
وردد التنسيق وعموم المواطنين شعارات قوية تلامس الواقع المزري الذي يعيشه اللاجئون , معبرين عن تضامنهم الانساني والاخلاقي , ورغبتهم في حل هذا الوضع في اقرب الآجال , ومن بين الشعارات   » اخلوا سبيلنا نكرم ضيوفنا »  » لن نخون لن نخون زوزفانة في العيون  »  » علي الصوت علي الصوت اللاجئ راه اموت  »   » فين حقوق الانسان واللاجئ في الوديان  » …..
ودعا التنسيق المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة , وكل الهيئات ذات الصلة الى تحمل مسؤولياتها وتوفير الامن والحماية وتوفير الغذاء والدواء والكساء , وتقديم الخدمات اللازمة للعالقين الى ان تجد لهم حلا وتسوية نهائية
محمود حداد عن لجنة الاعلام والتواصل.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.