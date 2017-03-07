غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق تعقد دورتها العادية بمدينة جرسيفVIDEOS

عقدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق دورة فبراير 2017 بمدينة جرسيف تحت رئاسة السيد ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق والسيد عامل اقليم جرسيف والسيد الكاتب العام للعمالة والسيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية خليد دليمي والسيد عبد الناصر بودشيش مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق والسيد الحسين استيتو المدير الاقليمي للصناعة التقليدية بالناظور والسادة رؤساء اللجان بالغرفة.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة النقط التالية :

-عـــــــــرض محضــــــــر اجتماع دورة أكتوبر 2016 لهيئة غرفة الصناعـة التقليدية لجهة الشرق قصد المصادقة عليه طبقا للقانون الجاري به العمل.

2 استفـــادة الصنـــــاع التقليدييــن من السكن الاقتصادي

3 تفعيل الاتفاقيـة الجديدة للتدرج المهني 2016 – 2021

4 الموافقة على رفع ملتمس الى رئيس الحكومة من أجل ملائمة القانون المنظم للغرف المهنية مع الجهوية المتقدمة.

5 برمجة معارض الصناعة التقليدية المتبقية لسنـــة 2016

6 عـــــــرض التقريـــــر المــــــــــــادي لسنـــــــــــة 2016

7 مختلفـــــات

وقد تميزت أشغال هذه الدورة بالنقاش البناء الهادف للتسيير المحكم لأشغالها من طرف السيد ادريس بوجوالة والتدخلات الهادفة والتي كانت تصب كلها في الرغبة الأكيدة للنهوض بالقطاع وخدمة الصانع التقليدي وفق منظور جديد متمنين الملتمس الذي تود رئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق توجيهه للسيد رئيس الحكومة حتى يتمكن القطاع من قوانين جديدة ملائمة للجهوية المتقدمة في مختلف المستويات حتى ترقى بالصناعة التقليدية الى المكانة التي تحتلها في النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني ودورها الريادي في التشغيل والتأطير والتسويق .

وفي ختام هذه الدورة رفعت برقية ولاء وإخلاص الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .