Paroles de méditerranée

Oujda, le mardi 07 mars 2017 – 18h30

Théâtre Mohammed VI

Dans le cadre de sa saison culturelle 2017, l’Institut français du Maroc organise la tournée nationale du spectacle « Paroles de Méditerranée » du 27 février au 17 mars.

Paroles de Méditerranée, c’est la traduction de quatorze poèmes écrits sur une rive, ou l’autre, par des poètes bercés par cette mer commune. Des mots et des musiques d’aujourd’hui, qui disent le réel, l’accompagnent, le dénoncent ou le chantent.

Mis en musique par deux compositeurs vivant à Marseille : Anne Derivière-Gastine et Fouad Didi, ces poèmes racontent une odyssée humaine sur des rythmes croisant musique arabo-andalouse et musique occidentale, oud, violon et piano. C’est ainsi une expérience littéraire sensible, une rencontre poétique, portée par la voix de Philippe Gastine, qui nous emmène voir, entre autres, du côté de la Syrie, de l’Algérie, de l’Italie, de la Grèce et du Maroc… Un moment artistique rare au plus profond de notre sensibilité et de notre humanité ouverte et partagée…

L’Institut français du Maroc – antenne d’Oujda accueille ce spectacle de poésie musicale le mardi 07 mars à 18h30 au Théâtre Mohammed VI.

À cette occasion, la directrice de l’Institut français, Mme Yannick Beauvais, a le plaisir de vous inviter à cette soirée et compte sur votre professionnalisme pour couvrir cet événement. Elle se met également à votre disposition pour tout complément d’information.

