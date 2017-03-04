“تحت سماء أندلسية” جديد الشاعر والإعلامي المغربي مصطفى قشنني

في حلة جميلة وإخراج باذخ صدر للشاعر المغربي مصطفى قشنني ديوان شعري تحت عنوان “تحت سماء أندلسية” عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بالأردن في ما يناهز 194 صفحة من الحجم المتوسط كتبت نصوصه ضمن فضاءات أندلسية وأمريكية متعددة.

وللإشارة فإن الشاعر مصطفى قشنني يشتغل في مجال الإعلام وهو عضو باتحاد كتاب المغرب صدرت له العديد من الدواوين الشعرية: “أشجار المرايا” في طبعتين (المغرب)، “تحت سماء لا تشبهني” (المغرب)، “في ذمة الضوء (لبنان)، “أبعد من سماء أحلق” (مصر)، “ما لم يقله الورد” (لندن)، “كالنهر في عزلته” (لندن)، تناولت هاته المجموعات الشعرية العديد من الأطروحات والبحوث الجامعية والأكاديمية داخل وخارج المغرب بالدرس والتحليل والمتابعة.

نقرأ على ظهر غلاف “تحت سماء أندلسية”

شربنا ملءَ الليل

لنغيظَ الصحوَ

الغائر فينا

عتقنا الكؤوسَ

بثلج حُمرة الأفق

فتهاوتِ النجوم

غير النجوم

شظايا

منسدلاتٍ

حتى مطلع الروح

عن جسدينا

وقد حظي هذا العمل الشعري بحفل توقيع ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في نسخته الأخيرة..