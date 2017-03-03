أياما تحسيسية تواصلية وفحوصات طبية بمناسبة اليوم العالمي للكلية 2017 تحت شعار ” السمنة وأمراض الكلي
تنظم
فدرالية تنمية جمعيات القصور الكلوي بالجهة الشرقية
المديرية الجهوية لوزارة الصحة
جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بوجدة
بشراكة مع
مجلس جهة الشرق
وبتعاون مع
* المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بوجدة
* المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة
* كلية الطب والصيدلة بوجدة
* الجمعية المغربية لطب الكلي
* جمعية النواة للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس جهة الشرق
* مركز الحسن الثاني لتصفية الدم والوقاية من الأمراض المزمنة بوجدة
أياما تحسيسية تواصلية وفحوصات طبية بمناسبة اليوم العالمي للكلية 2017 تحت شعار ” السمنة وأمراض الكلي” أيام7-8-9 مارس 2017 بوجدة، فيما سيستفيد باقي أقاليم جهة الشرق شهري أبريل وماي 2017 من حملات طبية وتحسيسة تهم أمراض الكلي.
البرنامج
التاريخ نوع النشاط المكان التوقيت
7 مارس فحوصات طبية لفائدة موظفي مجلس جهة الشرق مجلس جهة الشرق 9 صباحا
8 مارس فحوصات طبية لفائدة طلبة معهد التعليم العتيق
معهد التعليم العتيق 9 صباحا
ندوة طبية حول السمنة و أمراض الكلي
كلية الطب والصيدلة بوجدة 4 زوالا
9 مارس فحوصات طبية لفائدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة مركز الحسن الثاني لتصفية الدم والوقاية من الأمراض المزمنة بوجدة 9 صباحا
ندوة تحسيسية حول مخاطر السمنة على الصحة مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة 4 زوالا
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