تنظم

فدرالية تنمية جمعيات القصور الكلوي بالجهة الشرقية

المديرية الجهوية لوزارة الصحة

جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بوجدة

بشراكة مع

مجلس جهة الشرق

وبتعاون مع

* المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بوجدة

* المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

* كلية الطب والصيدلة بوجدة

* الجمعية المغربية لطب الكلي

* جمعية النواة للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس جهة الشرق

* مركز الحسن الثاني لتصفية الدم والوقاية من الأمراض المزمنة بوجدة

أياما تحسيسية تواصلية وفحوصات طبية بمناسبة اليوم العالمي للكلية 2017 تحت شعار ” السمنة وأمراض الكلي” أيام7-8-9 مارس 2017 بوجدة، فيما سيستفيد باقي أقاليم جهة الشرق شهري أبريل وماي 2017 من حملات طبية وتحسيسة تهم أمراض الكلي.

البرنامج

التاريخ نوع النشاط المكان التوقيت

7 مارس فحوصات طبية لفائدة موظفي مجلس جهة الشرق مجلس جهة الشرق 9 صباحا

8 مارس فحوصات طبية لفائدة طلبة معهد التعليم العتيق

معهد التعليم العتيق 9 صباحا

ندوة طبية حول السمنة و أمراض الكلي

كلية الطب والصيدلة بوجدة 4 زوالا

9 مارس فحوصات طبية لفائدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة مركز الحسن الثاني لتصفية الدم والوقاية من الأمراض المزمنة بوجدة 9 صباحا

ندوة تحسيسية حول مخاطر السمنة على الصحة مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة 4 زوالا