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أياما تحسيسية تواصلية وفحوصات طبية بمناسبة اليوم العالمي للكلية 2017 تحت شعار ” السمنة وأمراض الكلي

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تنظم
فدرالية تنمية جمعيات القصور الكلوي بالجهة الشرقية
المديرية الجهوية لوزارة الصحة
جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بوجدة
بشراكة مع
مجلس جهة الشرق
وبتعاون مع
* المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بوجدة
* المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة
*  كلية الطب والصيدلة بوجدة
*  الجمعية المغربية لطب الكلي
*  جمعية النواة للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس جهة الشرق
*  مركز الحسن الثاني لتصفية الدم والوقاية من الأمراض المزمنة بوجدة
أياما تحسيسية تواصلية  وفحوصات طبية بمناسبة اليوم العالمي للكلية 2017 تحت شعار ” السمنة وأمراض الكلي” أيام7-8-9 مارس 2017 بوجدة، فيما سيستفيد باقي أقاليم جهة الشرق شهري أبريل وماي 2017 من  حملات طبية وتحسيسة تهم أمراض الكلي.
البرنامج
التاريخ    نوع النشاط    المكان    التوقيت
7 مارس    فحوصات طبية لفائدة موظفي مجلس جهة الشرق    مجلس جهة الشرق    9 صباحا
8 مارس    فحوصات طبية لفائدة طلبة معهد التعليم العتيق
معهد التعليم العتيق    9 صباحا
ندوة طبية حول السمنة و أمراض الكلي
كلية الطب والصيدلة بوجدة    4 زوالا
9 مارس    فحوصات طبية لفائدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة    مركز الحسن الثاني لتصفية الدم والوقاية من الأمراض المزمنة بوجدة    9 صباحا
ندوة تحسيسية حول مخاطر السمنة على الصحة    مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة    4 زوالا

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