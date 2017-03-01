المجلس العلمي ينظم مسابقة في القرآن والحديث بملحقة إعدادية بن الهيثم

في إطار العناية بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم جرسيف مسابقة في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لفائدة تلاميذ المستوى الإعدادي بملحقة إعدادية ابن الهيثم بجرسيف، بعد زوال يوم الخميس 23 فبراير 2017م، حضرها إلى جانب التلاميذ والتلميذات رئيس المؤسسة وأستاذان لمادة التربية الإسلامية وعضوان عن المجلس العلمي المحلي وبعض الأطر العاملة بالمؤسسة.

افتتحت فقرات هذا العمل بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها التلميذ الحسين كجي، وردد الجميع النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس المؤسسة ذ. حسن مسيح كلمة شكر فيها أعضاء لجنة التحكيم وعبر فيها عن امتنانه الكبير للمجلس العلمي على هذه المبادرات المباركة.

أما ذ. عبد العزيز الحفياني فقد ألقى كلمة ثانية باسم المجلس العلمي شكر فيها إدارة المؤسسة وأساتذتها وكل المساهمين في تنظيم هذه المسابقة، وتمنى لكل العاملين بها والمتمدرسين التوفيق والسداد في أعمالهم وسائر شؤون حياتهم.

ثم انطلقت بعد ذلك المسابقة بين التلاميذ والتلميذات، الذين قسِّموا إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاثة أفراد تم انتقاؤهم ليمثلوا المستويات الإعدادية الثلاثة، طرحت عليهم أسئلة في حفظ نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف المقررة في مادة التربية الإسلامية، وأسئلة أخرى في الحديث النبوي الشريف. وقد أطرتها لجنة تحكيم مكونة من عضو المجلس العلمي محمد الهشمي والمرشد الديني جمال الودغيري، والأستاذان: أحمد الشاوش ومحمد قادي، وقد خصصت لها جوائز مكونة من 9 مصاحف و 18 كتابا دينيا.

تخلل هذه المسابقة فواصل ترفيهية أطرها مسير هذا اللقاء الكريم عبد العزيز الحفياني اشتملت على أسئلة مقتضبة ونصائح وتوجيهات تربوية نابعة من تعاليم ديننا الحنيف.

وفي الختام سُلّمت للفائزين والفائزات الجوائز التشجيعية، وقدم رئيس المؤسسة شواهد تقديرية لأعضاء اللجنة، ثم رفع الجميع أكفهم إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المومنين جلالة الملك محمد السادس ولولي عهده مولاي الحسن وصنوه مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته الشريفة والأمة المغربية والإسلامية جمعاء.