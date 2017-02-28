يوسف بكبك من الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور يحرز لقب البطولة الوطنية لتبريز الطيور المغردة صنف الهارز للمرة التاسعة على التوالي

تحت إشراف الجامعة المغربية لعلم الطيور وبتنسيق مع عصبة الشرق نظمت مؤخرا الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور بمدينة وجدة نهاية البطولة الوطنية لتبريز الطيور المغردة صنف: الهارز التي أدار أطوارها الحكم الفرنسي Guillaume Harl ، حيث تمكنت الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور ممثلة ببطلها يوسف بكبك من إحراز لقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة على التوالي، هذا وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ـ الرتبة 1 :يوسف بكبك 90 نقطة (الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور )

الرتبة 2 : إدريس بوزين 89 نقطة ( جمعية الريف للحمام الأصيل والطيور المغردة بالناظور)

– الرتبة 3 : محمد قدوري 87 نقطة ( الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور)

– الرتبتان 4 و5 :محمد زهري 86 نقطة ( جمعية المستقبل لعلم الطيور بمكناس)

– الرتبة 6 : محمد قدوري 85 نقطة ( الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور )

– الرتبة 7 : محمد زولال 85 نقطة ( الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور )

– الرتبة 8 : محمد زهري 84 نقطة ( جمعية المستقبل لعلم الطيور بمكناس)

– الرتبة 9 : عباس عدوس 84 نقطة ( الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور)

الرتبة 10 : إدريس بوزين 84 نقطة ( جمعية الريف للحمام الأصيل والطيور المغردة بالناظور).

وفي حديث للجريدة أعرب رئيس عصبة الشرق لهواة الطيور خليد بضياف عن سعادته بهذه النتائج التي تعزز مكانة الجمعية والعصبة على المستوى الوطني، شاكرا مجهودات كل من رئيس الجامعة المغربية لعلم الطيور ورئيس الهيئة الوطنية للحكام زين الدين هريرة ورئيس اللجنة الوطنية لتربية طائر الهارز النادر مصطفى بن يحي، وكذا دعم والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد والكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد و رئيس جماعة وجدة وتشجيعهم لهذه التظاهرات.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية لعلم الطيور نظمت دورة تكوينية لفائدة 3 حكام سيقومون بتحكيم مباريات الهارز خلال ما سيستقبل من منافسات .