حسنية لا زاري ترغم اتحاد وجدة على التعادل.

بملعب الحسنية بلازاري،وأمام أزيد من 700 متفرج،جرى زوال الاحد 26 فبراير الجاري لقاء الشرق المحلي بين كل من الاتحاد الاسلامي الوجدي المتصدر لبطولة هذا الموسم وحسنية لازاري الذي يطمح الى تحسين مرتبته وبالتالي الابتعاد عن كابوس النزول الذي أضحى يهدد العديد من الفرق بحكم فارق النقط المتقارب بينها.

هذا النزال دارت مختلف أطواره تحت وطأة الترقب والخوف من المباغتة وبالتالي تلقي هدف مبكر الشيء الذي جعل مستواه التقني متوسطا،حيث تمركز اللعب وسط الميدان وأصبح الاعتماد على الحملات المضادة هاجس كل فريق،وبالتالي عرف اللقاء شحا في فرص التسجيل ،لكن رغم ذلك صار إصرار فريق الحسنية على زيارة شباك الاتحاد واردا،حيث تمكن اللاعب بريجة في الدقيقة 16 من نوقيع هدف السبق،إثر هجمة منسقة تم بناؤها انطلاقا من خط الدفاع.

خلال الشوط الثاني ،بدا فريق اتحاد وجدة أكثر تنظيما على رقعة الملعب وتمكن من امتصاص اندفاع الحسنية،وأصبح يعتمد على الكرات الثابتة،عازما على تحقيق الأفضل حيث تأتى له ذلك في حدود الدقيقة 12 موقعا بذلك هدف التعادل.

تحرر لاعبي اتحاد وجدة رفع ايقاع اللقاء نسبيا وبادر الى فرض سيطرة طفيفة من اجل التوقيع على هدف الفوز،بحيث تمكن اللاعب زادي من ترجيح الكفة بإضافة هدف ثان بعد حملة مضادة سريعة لم تدع مجالا لتدخل حارس الحسنية في الدقيقة 25 من الجولة الثانية،ليستمر اللقاء على هذه النتيجة حتى آخر دقائق المقابلة حيث استطاع فريق لازاري من تعديل النتيجة بتوقيع هدف ثان للاعب يشو،معلنا بذلك نتيجة منصفة لكلا الفريقين بهدفين لمثلهما.

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