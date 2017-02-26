البطل العالمي أحمد بن جدوا يفوز بالحزام الدولي للمنظمة العالمية للملاكمة الاحترافية UBO وزن سوبر ويلتر

المملكــــة المغربـيــــة

وزارة الداخليـــــة

عمالــة إقليـــــم بركــــان

** الديـــــوان**

بـــلاغ صحفــي

اعتبارا لكون الرياضة تشكل رافعة قوية للتنمية البشرية و للاندماج الاجتماعي و تساهم بشكل فعال في التنمية المحلية ، و في إطار الإشعاع الرياضي الذي يشهده الإقليم سواء على مستوى النتائج التي حققتها الرياضة المحلية في مختلف المسابقات الفردية او الجماعية أو من حيث البنيات و التجهيزات الرياضية التي يتوفر عليه الإقليم، و دعما لرياضة الملاكمة و تشجيع الهواة باعتبارهم القاعدة الأساسية لتنمية الملاكمة الاحترافية ، قام السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان يوم السبت 25 فبراير 2017 بالقاعة المغطاة ولي العهد الأمير مولاي الحسن ببركان رفقة السادة رؤساء الجماعات المحلية ، السادة البرلمانيون ، السيد المديرة الجهوية للشباب والرياضة ،والسادة رؤساء المصالح الخارجية الأمنية و الإدارية ، وبعض فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام… بحضور مراسم الأمسية الرياضية في الملاكمة الاحترافية و التي شهدت اربع نزالات عالمية في أوزان مختلفة بحضور حكام و قضاة أجانب و شخصيات وازنة في عالم رياضة الفن النبيل حيث فاز المغربي وادي التركي في المقابلة الاولى بالنقط على الروماني ماريوس بيتر في وزن 72 كلغ،في حين تعادل المغربي الركيبي هشام مع الفرنسي سعد لمتوني(ذو الاصول المغربية) في وزن 67 كلغ ، اما المقابلة الثالثة فقد فاز البطل المغربي ايوب لمرابطي بالضربة القاضية التقنية على الملاكم الروماني كوستيل استان في وزن 85 كلغ .

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وقد توجت هذه الامسية الرياضية ،التي عرفت حضور جماهيري كبير غصت بها القاعة المغطاة، النزال القوي الذي جمع البطل العالمي المغربي أحمد بنجدو ونظيره الجيورجي GIORGI UNGIADZE والتي عرفت فوز البطل البركاني بالنقط والحصول على الحزام الدولي للمنظمة العالمية للملاكمة الاحترافية UBO وزن سوبر ويلتر ،و يعتبرهذا اللقب الأول من نوعه، بحيث لم يسبق لأي بطل مغربي أو عربي إفريقي أن حصل عليه.