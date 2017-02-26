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الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة يعزي في وفاة الزميل الصحفي عبد الغاني المحياوي

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره , تلقى الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة  المغربية بوجدة صباح يوم الجمعة 24 فبراير 2017 نبأ وفاة زميلنا الراحل إلى جوار ربه ” عبد الغني المحياوي “بعد صراع مرير مع المرض الذي عانى منه مدة من الزمن في صبر واناة وتجلد . .

الفقيد يعد من مؤسيسي  الجريدة الالكترونية هبة بريس أثناء  بزوغها, وكان مديرا لموقع هبة زوم قبل وفاته.

وبهذه المناسبة الأليمة , يتقدم السيد مصطفى قشنني نقيب الصحافيين بجهة الشرق أصالة عن نفسه ,ونيابة عن اعضاء المكتب الجهوي ، وعن كافة الجسم الصحفي بالجهة المنضوي تحت لواء الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية  بأصدق عبارات التعازي إلى كافة أعضاء أسرته الصغيرة , وعائلته الكبيرة , سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته , ويسكنه فسيج جناته , وينعم عليه بعفوه  ورضوانه ومغفرته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا  كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان  .و إنا لله وإنا إليه راجعون

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