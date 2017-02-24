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ادريس بوجوالة يعود لمجلس جهة الشرق

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تم يوم الخميس 23 فبراير 2017  بمقر مجلس الجهة الشرقية بوجدة انتخاب ثلاثة هيئات دستورية طبقا للمادة 139 من الدستور والمادتين 116 و117 من القانون المنظم للجهات ويتعلق الامر
1هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن
2هيئة المساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
3هيئة الشباب
وقد تميزت هذه الانتخابات بعودة ادريس بوجوالة الى مجلس جهة الشرق بانتخابه رئيسا للهيئة الاولى
ويلاحظ المتتبعون للشأن المحلي ان انتخاب ادريس بوجوالة يعتبر قيمة مضافة  كبيرة لمجلس الجهة لأنه  سيساهم بما لا يدع مجالا للشك  في اعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية بالمنطقة  ، وذلك لما يعرف عنه من  عزيمة وارادة قوية  وغيرة كبيرة على الجهة ، كما يتميز  بتجربة عالية  في مجال التسيير والتدبير وخير دليل الدينامية التي تعرفها غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق منذ توليه رئاستها

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