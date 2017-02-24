ادريس بوجوالة يعود لمجلس جهة الشرق

تم يوم الخميس 23 فبراير 2017 بمقر مجلس الجهة الشرقية بوجدة انتخاب ثلاثة هيئات دستورية طبقا للمادة 139 من الدستور والمادتين 116 و117 من القانون المنظم للجهات ويتعلق الامر

1هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن

2هيئة المساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

3هيئة الشباب

وقد تميزت هذه الانتخابات بعودة ادريس بوجوالة الى مجلس جهة الشرق بانتخابه رئيسا للهيئة الاولى

ويلاحظ المتتبعون للشأن المحلي ان انتخاب ادريس بوجوالة يعتبر قيمة مضافة كبيرة لمجلس الجهة لأنه سيساهم بما لا يدع مجالا للشك في اعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية بالمنطقة ، وذلك لما يعرف عنه من عزيمة وارادة قوية وغيرة كبيرة على الجهة ، كما يتميز بتجربة عالية في مجال التسيير والتدبير وخير دليل الدينامية التي تعرفها غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق منذ توليه رئاستها