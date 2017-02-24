ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق يقوم بتشخيص واقع الصناعة التقليدية بالجهة

ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق يقدم تصورات متقدمة حول وضعية قطاع الصناعة التقليدية بجهة الشرق

قدم السيد ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق عرضا متميزا لتشخيص وضعية قطاع الصناعة التقليدية بجهة الشرق صباح يوم الاربعاء 22 فبراير 2017 أمام مكتب الدراسات الذي كلفته وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للقيام بإعداد دراسة حول التكوين المستمر في الصناعة التقليدية الانتاجية الفنية حيث أكد السيد الرئيس على خصوصيات الجهة سواء من ناحية الموقع أو المنتوجات والتسويق وضرورة زرع حرف جديدة بالجهة مثل صناعة النحاس ، الجلد ، الفضة ، وهي حرف لها مردودية وذات حمولة ثقافية ومستقبل واعد . لذا يجب أن نثمن بادرة الوزارة الوصية على إعطائها الصلاحية لكل جهة بانتقاء الحرف التي تتناسب مع خصوصيتها وهي بادرة حسنة وقفزة نوعية لتطوير الحرف نحو الأفضل والأحسن مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر لقاءا أوليا ستليه لقاءات مع الحرفيين وتعاونيات الصناعة التقليدية لاعطائها الفرصة للتعبير عن وجهة نظرها بخصوص التكوين المستمر للصناع والحرفيين . وقد حضر هذا الاجتماع السيد يونس الجوهري مدير مكتب الدراسات « licorne groupe »السيد خليد دليمي المدير الجهوي للصناعة التقليدية والسيد حسن استيتو المدير الاقليمي للصناعة التقليدية بالناظور والسيد عبد الناصر بودشيش مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق والسيدة لطيفة داودي رئيسة مصلحة دعم الحرف بالمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والسيدة مونية سليماني رئيسة مصلحة التدرج المهني بالغرفة والسادة رؤساء وكالات الصناعة التقليدية بكل من وجدة ، بركان ، جرادة ، تاوريرت ، وبوعرفة .