عامل إقليم جرادة يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مسجدين جديدين

مع زيارة ورشي إعادة بناء مسجدين آخرين بالإقليم.

بلاغ صحفي

أشرف السيد عامل إقليم جرادة يومه الثلاثاء 21 فبراير 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، رفقة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بجرادة و السيد المندوب الاقليمي للشؤون الاسلامية و السادة رجال السلطة؛ رؤساء المصالح الامنية ؛ المنتخبون، رؤساء وممثلو المصالح الخارجية، على إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مسجدين جديدين، مع زيارة ورشي إعادة بناء مسجدين آخرين بكل من جماعات: جرادة ، تويسيت و سيدي بوبكر ؛ وذلك بتمويل من طرف وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية ويتعلق الأمر ب:

إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مسجد “النـور” و مرافقه بمركز جماعة سيدي بوبكر الذي رصد له غلاف مالي قدره 7.849.236،00 درهم ( رفقته بطاقة تقنية حول المشروع).

– زيارة ورش إعادة بناء مسجد “الفرقان” و مرافقه بالحي القديم بمدينة تويسيت، بتكلفة تقدر ب 2.996.628،00 درهم ( رفقته بطاقة تقنية حول المشروع).

زيارة ورش إعادة بناء مسجد “أهل سوس” و مرافقه بحـي العيون بمدينة جرادة الذي رصد له مبلغ مالي قدره 3.686.070،00 درهم. ( رفقته بطاقة تقنية حول المشروع).

إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مسجد جديد بحي الهناء بمدينة جرادة و الذي رصد له غلاف مالي قدره 6.046.733،10 درهم ( رفقته بطاقة تقنية حول المشروع)..