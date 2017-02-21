حملة تحسيسية تواصلية بزايو من تنظيم جمعية منتدى الشرق للسلامة الطرقية.

نجحت جمعية منتدى الشرق للسلامة الطرقية بزايو صبيحة السبت 18 فبراير الجاري في تنظيم حملة تحسيسية بالمجال الحضري للمدينة لفائدة الاطفال ومستعملي الطريق على السواء،شملت أهم المحاور التي تعرف حركة رائجة في مجال السير والجولان،وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية،بمساهمة فعلية لأعضاء الجمعية وبحضور وازن لكل من مفوضية الشرطة بالمدينة،الجماعة الحضرية لزايو،المديرية الاقليمية للنقل واللوجستيك بالناضور،المهنيين وبعض فعاليات المجتمع المدني.

ويعتبر هذا النشاط الذي نظمته الجمعية الفتية امتدادا لمجموعة من التدخلات والانشطة التي باشرتها منذ تأسيسها وفق أجندة زمنية وبرنامج مسطر يحترم أهداف وغايات الجمعية في أفق المساهمة بشكل فعلي وملحوظ في التخفيف من آفات ومخلفات حوادث السير،باعتبار احترام قانون السير مسؤولية الجميع،وهو قبل كل شيء ثقافة وسلوك ينبغي الانتباه اليه وايلاؤه ما يستحق من العناية والاهتمام.

وفي اتصال هاتفي لوجدة سيتي،أكد رئيس الجمعية الطيب الهاملي على ان احترام قانون السير يعد أولوية تشتغل عليها الجمعية بكل مكوناتها،وان هذا النشاط التحسيسي يأتي اسجامامع اهداف ومبادئ اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير،داعيا الى مزيد من التعبئة من اجل التخفيف من هذه الآفة الخطيرة التي أضحت كابوسا حقيقيا يهدد حياة المواطنين ننتيجة الحالة الميكانيكية للعربات والسلوكات المنحرفة لبعض السائقين ومستعملي الطريق وعدم احترام قانون السير ورداءة حالة الطرق وغياب علامات التشوير، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود من طرف كل الفاعلين والمهتمين من اجل التخفيف على الاقل من هذه الحرب التي تعصف بما يفوق 3500 شخص سنويا،مخلفة العاهات والآثار الاجتماعية والنفسية للعديد من الأسر.

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