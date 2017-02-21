والي جهة الشرق وعامل إقليم بركان يعطيان انطلاقة عدة مشاريع تنموية بالجماعة القروية لرسلان باقليم بركان.

بـــــــلاغ صحفي

تثمينا للمشاريع التنموية المهيكلة التي يشهدها إقليم بركان في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والكفيلة بتحقيق تنمية محلية شاملة وتحسين ظروف عيش الساكنة ، قام السيد كل من السيد محمد امهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد و السيد عبد الحق حوضي عامل الإقليم بحضور السيد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق والسيد محمد نصيري رئيس المجلس الإقليمي صباح يوم الاثنين 20 فبراير 2017 بعدة أنشطة همت الجماعة الترابية لرسلان ، وذلك رفقة الوفد المتكون من السادة البرلمانيين، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رؤساء الجمعيات، والسادة ممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني ….

وفي هذا الإطار فقد تم وضع الحجر الأساس لبناء وحدة تثمين اللوز بدوار تجوين بالجماعة الترابية لرسلان على مساحة 1200 م2 وبتكلفة إجمالية تقدر ب 1.682.253,44 درهم بتمويل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاونية البلجيكية للتنمية، وتعتبر أول وحدة صناعية من هذا النوع بالجهة الشرقية وتبلغ سعتها الإنتاجية 10 أطنان في اليوم، ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الوحدة 854 فلاحا بطريقة مباشرة، كما أعطيت أيضا الانطلاقة لإنشاء وتجهيز 3 نقط ماء لسقي بساتين اللوز لفائدة 280 فلاحا بمبلغ مالي يقدر ب191.862 درهم، ويتكون المشروع من مأوى لمحطة الضخ، خزان من سعة 25 م3، محطة ضخ بتجهيزات كهربائية وأنابيب.

ويروم هذان المشروعان اللذان يندرجان ضمن مخطط المغرب الأخضر استبدال زراعة الحبوب بأشجار اللوز بهذه الجماعة الترابية والذي سيغطي 600 هكتار بتكلفة اجمالية تقدر ب16,65 مليون درهم، ومن المنتظر ان تصل مردوديته الانتاجية 900 طن في السنة (1,5طن/ هكتار) مما سيوفر13500 يوم عمل مع تحسين دخل الفلاحين من 1100 درهم الى 12500 درهم في الهكتار .

وتشجيعا للممارسة الرياضية، تم وضع حجر الأساس لإنجاز ملعبين رياضيين بنفس الجماعة بقياس 44 متر طولا و 22 متر عرضا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليون درهم بمساهمة وزارة الداخلية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، وزارة الشباب والرياضة، مجلس جهة الشرق، عمالة إقليم بركان والجماعة الترابية لرسلان. ويندرج هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي يولى للقطاع الرياضي بالعالم القروي من خلال تعزيز المنشآت الرياضية وتوفير الوسائل المساعدة على تحسين ظروف الرياضيين على مستوى هذا الإقليم وتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم في أوساط الأطفال والشباب. وبنفس المناسبة، تم تقديم مشروع تتمة تأهيل مركز رسلان البالغ تكلفته 3 ملايين درهم والذي يتمثل في انجاز أشغال الطرقات والتهيئة، الإنارة العمومية وتبليط الأرصفة. كما تم أيضا تسليم مفاتيح شاحنتين صهريجيتين لفائدة بتمويل من مجلس جهة الشرق .

وللإشارة فان هذه المشاريع تندرج جميعها ضمن الخطط والاستراتيجيات لتكثيف الشراكة والتعاون بين جميع الفاعلين، كما لها انعكاسات اجتماعية هامة لدورها الفعال في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والاستجابة لطلباتهم المتزايدة.