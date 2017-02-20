يوسف هوار النائب البرلماني عن دائرة وجدة يتنازل عن تعويضات البرلمان ‎

كان عضو مجلس النواب يوسف هوار (ممثل ساكنة إقليم وجدة أنجاد) من أوائل المستجيبين لقرار حزب “الأصالة والمعاصرة” القاضي بالتخلي عن تعويضات 102 من برلمانييه بمجلس النواب خلال الفترة الممتدة منذ انتخابه وإلى غاية هيكلة المجلس،وهو ما سبق وأعلن عنه رسميا بتنازله عن تعويضاته كبرلماني خلال الثلاثة أشهر التي كان فيها مجلس النواب في حالة عطالة.

هذا وقد اعتبر البرلماني يوسف هوار القرار الذي اتخذه حزبه بدعوته جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازلعن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب في حالة عطالة جريء ونزيه ويحترم اختيار الشعب المغربي.وأضاف هوار،على أنه كنائب برلماني لا يمكنه أن يتلقى تعويضاً بدون عمل،معتبرا أن تعويضه الشهري لن يكون مستحقا إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين وذلك تفعيلا لمبدأ الأجر مقابل العمل.كما أن التنازل عن التعويضات من طرف برلماني الحزب سيكون لفائدة خزينة الدولة عن طريق رئاسة مجلس النواب،وإذا طرح أي مشكل قانوني ستعاد تلك الأموال إلى الحساب البنكي للبرلمان.

ومن حيث المبدأ يحق لأي شخص أو مؤسسة التخلي عن حق من حقوقها المادية أو المعنوية لفائدة الدولة أو الجماعة أو أية مؤسسة أخرى.ويعتبر هذا التنازل فضيلة ويحتسب في ميزان حسنات الجهة أو الشخص الذي قام به إذا كان فعليا ونافذا ويخدم المصلحة العامة..ثم إن المواطنة التزام بالفعل وليس بالقول.

والصورة المرافقة هي حجة تنازل عضو مجلس النواب يوسف هوار عن مرتبه “غير المستحق” الذي تسلمه يوم الأربعاء 08 فبراير الجاري وأرجعه للخزينة العامة يوم الجمعة 10 فبراير .