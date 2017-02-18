بلاغ : ورشات لتكوين الأساتذة المشمولين ببرنامج القراءة” من أجل النجاح

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ــ جهة الشرق

بلاغ

في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وفي إطار تفعيل التدبير الأول من التدابير ذات الأولوية لتحسين منهاج السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بتنسيق مع مديريتي وجدة –أنجاد- وفجيج، ورشات لتكوين الأساتذة المشمولين ببرنامج القراءة” من أجل النجاح” وذلك لدعمهم في ثلاث مجالات أساسية: التقويم التكويني، الدعم التربوي، تدبير القسم وتقنيات التنشيط؛ وستوزع هذه الورشات بالمديريتين وفق البرنامج التالية:

على مستوى مديرية فجيج ستنظم ثلاث ورشات:

* الورشة الأولى: ستنظم لفائدة جميع أساتذة السنة الأولى المشمولين بالبرنامج وذلك أيام: 16/17/18 فبراير 2017، بمركز بوعرفة.

*الورشة الثانية ستنظم لفائدة جميع أساتذة السنة الثانية المشمولين بالبرنامج وذلك أيام: 23/24/25 فبراير 2017. بمركز بوعرفة.

*الورشة الثالثة: ستنظم لفائدة جميع أساتذة السنة الأولى والسنة الثانية أيام 20/21/22 فبراير 2017. بمركز ببني تدجيت.

وعلى مستوى لمديرية وجدة أنجاد: ستنظم ورشتان:

*الورشة الأولى: ستنظم لفائدة أساتذة السنة الأولى المشمولين بالبرنامج وذلك أيام: 16/17/18 فبراير 2017،

*الورشة الثانية: ستنظم لفائدة أساتذة السنة الثانية المشمولين بالبرنامج وذلك أيام: 23/24/25 فبراير 2017؛