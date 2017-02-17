ايها المحسنون : من يتكفل بأداء مصاريف هذه العملية للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لمواطن فقير

يعاني رمضان عبد اللاوي من مواليد 1968 بتندرارة من تعفن على صعيد الرجل اليسرى ألم به قبل شهرين ، بحيث أصيب أحد الأصابع إلا أنه مالبث أن اكتسح جميع أصابع الرجل السالفة الذكرمما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بوجدة مصلحة طب العروق ليتبين بعد إجراء الفحوصات أن الشريان الرئيسي الذي يقوم بتوزيع الدم على الأطراف السفلى توقف عن العمل وأن الشرايين الثانوية هي التي أصبحت تقوم بهذه المهمة مما يفرض عملية زرع شريان بحوالي مليون سنتيم ، وهو اليوم عاجز عن المشي وكل تأخير قد يعرض حياته للخطر ، والمريض لا يتوفر على عمل كما لا يتوفر على سكن إلا من غرفة قد اكتراها له بعض المحسنين ويعيش ظروفا اجتماعية مزرية استمرت لسنين وحيدا يصارع الموت البطيء خصوصا في فصل الشتاء أمله أن يجد قلوبا رحيمة تأخذ بيده وتتكلف بمصاريف العملية وتساعده لاسترجاع عافيته والله لا يضيع أجر المحسنين

للتواصل المرجو الإتصال بالسيد لخضر اصغيري من أقارب المريض على الرقم:0667761262