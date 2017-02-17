تأسيس المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية-جهة الشرق

انعقد بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة يوم 29 يناير 2017 م، الجمع العام التأسيسي للمنسقة الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية – جهة الشرق- ترأسه رئيس الائتلاف السيد فؤاد بوعلي، وحضره ثلة من الأساتذة والباحثين والفاعلين الجمعويين بالجهة ، تفضل خلاله السيد الرئيس بشرح فكرة الائتلاف وأهدافه، وقدم لمحة عن منجزات الائتلاف منذ تأسيسه سنة 2012م،والتي اعتبرها جد مشرفة، مشيرا إلى أهم الخطط والبرامج واستراتيجيات الائتلاف في الدفاع والمرافعة من أجل التمكين للغة العربية، وتفعيل مضامين الدستور المغربي الجديد للنهوض بها في مختلف الحقول والمجالات .

وقد أكد السيد فؤاد بوعلي أن الدفاع عن اللغة العربية والترافع من أجلها ليست مهمة فصيل أو طرف أو جهة بعينها، بل لا بد من تضافر الجهود، والانفتاح على مختلف الفعاليات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتقاسم مع الائتلاف هم الدفاع وحماية اللغة العربية، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من النخبوية إلى جعل الدفاع عن اللغة العربية مشروعا مجتمعيا، كما أكد الدكتور بوعلي على رغبة الائتلاف في توسيع هيكلته ، وضرورة انخراط جمعيات المجتمع المدني على المستوى الجهوي والمحلي في هذا المشروع.

وبعد مناقشة الموضوع وتفاعل الحاضرين مع الأفكار التي بسطها رئيس الائتلاف ،عبروا عن استعدادهم ورغبتهم في الانخراط في هذا العمل النبيل ، وهو ما أثمر تشكيل مكتب المنسقية الجهوية وهم:

– المنسق الجهوي: ذ. يونس بلمحجوب

– نائبه: ذ. عبد الرحيم حامد الله

– أمين المال: د. أحمد العثماني

– نائبه: ذ. خديجة فاضل

– المقرر: ذ. عزيز المحساني

– نائبه: د. أحمد الريفي

المستشارون:

– ذ. ابراهيم مرداني

– ذ. عبد القادر بنهار

– ذ. محمد خداش