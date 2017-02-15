فرع دبدو للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) يصدر بلاغا إلى الرأي العام

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الــنقـــابة الــوطنية للتعليم

فـــرع دبـــدو

بلا غ إلى الرأي العام

دبدو في :12- 02-2017

انعــقد بمقر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدبدو ،اجتماعا لتدارس الشأن التعليمي بالمنطقة . وبعد نقاش مستفيض ومعمق حول الإعفاءات التعسفية الصادرة في حق العديد من الأطر الإدارية وطنيا ومحليا وكذا المـشاكل الـتي تعرفها بعـض المؤسسات التعليمية بالمنطقة فإن مكتب الفرع يعلن مايلي :

1- يستنكر بشدة قرار إعفاء مدير مجموعة مدارس دريبينة المشهود له بالكفاءة في أداء مهامه وحسن خلقه ،ويعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة وضربا لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وخرقا سافرا لمبدأ احترام حق الدفاع الذي يفرض على السلطة الإدارية عددا من الالتزامات .

2- يسجل بقوة استمرار تردي الوضع التربوي بالمنطقة (التكليفات التعسفية ، نقص المعينات والوسائل الديداكتيكية ،تكريس ظاهرة الاكتظاظ ،اللجوء إلى الضم والتكديس…).

3- يستنكر بشدة إلغاء تدريس مادة التكنولوجيا الصناعية بإعدادية عبد الكريم الخطابي وحرمان المتعلمات والمتعلمين من حقهم في اكتساب الكفايات التقنية الأساسية الملائمة للمحيط المحلي والجهوي للمدرسة,و تكليف أستاذها بتدريس مادة العلوم الفيزيائية رغم أن تكوينه لايتلائم وتدريس هذه المادة, الشيء الذي ضيع تلاميذ المؤسسة في مادتين أساسيتين.

4- يعبرعن قلقه الشديد من تدهور واقع التلميذ الذي يشكو من اختلالات بنيوية كبرى ،خاصة مايتعلق بضعف بنيات الاستقبال المادية والتربوية والثقافية والترفيهية. ويحذر في هذا الصدد من استمرار تدهور الأوضاع الصحية لتلميذات وتلاميذ داخلية دبدو.

لكل هذا وغيره ،نهيب بكافة نساء ورجال التعليم الغيورين على كرامتهم الوعي بشروط اللحظة الراهنة ، ورص الصفوف من أجل الدفاع عن المدرسة العامومية الضامنة للتوزيع العادل للمعرفة .

عن مكتب الفرع

عاشت الكونفدرالية الديـمقـراطية للـشغـل عاشت النقابة الوطنية للتعليم عاشت الشغيلة التعليمية