البرلمانية بديعة الفيلالي: ليس من الطبيعي تحصيل تعويضات عن فترة الفراغ النيابي

على غرار زميلاتها في الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وانسجاما مع قرار الحزب أبت بديعــــة الفيلالي ممثلة دائرة وجدة أتكاد إلا أن تعيد التعويضات المالية التي يتقاضاها عادة أعضاء مجلس النواب، وذلك لمدة ثلاثة أشهر خلت عرف فيها المجلس فترة عطالة.

وشددت الفلالــــي على أنها جعلت منذ توليها مسؤولية تمثيل مدينة وجدة والجهة الشرقية من أولى أولويتها وخدمة الساكنة وقضاياها وفق مقاربة الإنصات والقرب دون أن تأبه بمسألة التعويضات

واعتبرت الفيلالي أن قرار التنازل اقتضاه التزام البام مع المواطنين الذين صوتوا عليه وآمنوا بمشروعه المجتمعي القائم على أساس الاهتمام بمصالح الناس وخدمته وليس الحصول على الامتيازات والمصلحة الخاصة، مضيفة أنه ليس من الطبيعي الحصول على تعويضات من مجلس يعيش فترة فراغ نيابي ولم يقدم أي شيء يذكر سواء على مستوى إنتاج القوانين أو مراقبة العمل الحكومي…، وبالتالي تقول الفيلالي، فإن ثقة المواطن تبقى فوق كل اعتبار، وتظل استحقاقات 7 أكتوبر 2016 أكبر شاهد على الشعار الذي رفعه الحزب من أجل التغيير الآن، الشيء الذي سيعزز لا محالة مكانة الحزب داخل النسيج الحزبي والسعي إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والتعالي على المصلحة الشخصية.