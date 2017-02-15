اقليم بركان : اجتماع حول التدابير الوقائية الرامية إلى التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير

المملكــــة المغربـيــــة

وزارة الداخليـــــــة

عمالــة إقليـــــم بركــــان

** الديـــــوان**

بـــلاغ صحفــي

احتضنت عمالة إقليم بركان صباح يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 اجتماعا خصص لموضوع : “التدابير الوقائية الرامية إلى التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير” تنفيذا للتعليمات الواردة في الرسالة الملكية السامية المؤرخة في 30 دجنبر 2016، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الحق حوضي عامل الإقليم بحضور السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهــون ، السيد رئيس مصلحة التسجيل والتنبر ، السيد المدير الإقليمي للفلاحــة وجــدة، السيد مندوب أمـلاك الدولـة ، السيد ممثل المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية والسيد ممثل مصلحة المسـح العقـاري.

و في بداية الاجتماع ألقى عامل الإقليم كلمة توجيهية أشار فيها إلى مدى أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى محاربة ظاهرة الترامي على عقارات الغير، التي يمكن أن تكون عرضة للاستيلاء عليها بحكم إهمالها أو عدم معرفة مالكيها أو وفاتهم ، أو عدم معرفة ورثتهم أو غيابهم داخل المغرب أو خارجه ، سواء كان هؤلاء الملاكون مغاربة أو أجانب،وسواء كانت هذه العقارات مبنية أو عبارة عن ارض عارية، هذه الظاهرة التي تمس بشكل مباشر أمن الوعاء العقاري وحق الملكية المكفولة دستوريا والاستقرار والاستثمار والتنمية ، داعيا جميع المسؤولين الانخراط في هذه المبادرة تنفيذا لمقتضيات الدورية الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية ، والقيام بجرد ميداني على صعيد كافة الجماعات الترابية التابعة لإقليم بركان للعقارات المحفظة وتعبئة استمارة بشأن كل عقار على حدى مع ضرورة إيلاء هذه العملية عناية خاصة حتى يتسنى انجازها في أحسن الظروف وبالدقة والفعالية اللازمتين ، وذلك بتنسيق مع السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان، والذي تبقى له صلاحية تنقيح هذه الاستمارات والتحقق من صحتها.

وفي الختام حث السيد العامل الحضور على تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وقائية، تشريعية، تنظيمية وعملية تنفذها المصالح المعنية وفق منهجية تشاركية لضمان نجاعتها في القضاء على هذه الآفة التي تنعكس سلبا على ثقة المستثمرين مغاربة كانوا أو أجانب لكون الوعاء العقاري المحفظ عاملا رئيسيا لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل، وأرضية لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات التنموية (اقتصادية، اجتماعية، سياحية، خدماتية…).