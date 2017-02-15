المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: 18 أستاذا مصاحبا يشاركون في الدورة التكوينية المنظمة لفائدة الأساتذة الموظفين بموجب عقود

انسجاما مع مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030وتفعيلا لمشاريعها المندمجة وخاصة المشروع رقم 8 الخاص بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية وفي إطار استكمال إرساء آلية المصاحبة والتكوين عبر الممارسة الذي انطلق خلال الموسم الدراسي 2015/2016وجهت المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق دعوات للأساتذة المصاحبين وعددهم 18أستاذا مصاحبا، 11 بالسلك الابتدائي و07 بالسلك الثانوي وذلك للمشاركة في أشغال الدورة التكوينية الأولى لفائدة الأساتذة الموظفين بموجب عقود أيام 08و09و10فبراير 2017 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة .وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل مهام واختصاصات الأساتذة المصاحبين انسجاما مع المذكرة الوزارية عدد 16/095 بتاريخ 03 دجنبر2016والمحددة في مواكبة الممارسة الصفية للأستاذات والأساتذة حديثي التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتقديم المساعدة البيداغوجية والديدكتيكية الممكنة وتسهيل اندماجهم في الحياة المدرسية ،ومساعدتهم على تشخيص الصعوبات وإعداد خطط عمل لتجاوزها بناء على تقويمهم الذاتي ثم مساعدة الأستاذات والأساتذة على تشخيص صعوباتهم وإعداد خطط لتجاوزها بناء على تقويمهم الذاتي ،وتمكينهم من الآليات الكفيلة التي تمكنهم من تأطير التلميذات والتلاميذ المتعثرين وبلورة مقاربات وحلول تربوية لمعالجة الصعوبات التعليمية المشخصة، كما تتوخى المديرية الإقليمية بوجدة أنجاد تحفيز الأساتذة المصاحبين انطلاقا من مشاركتهم في هذه الدورة على مواكبة الأستاذات والأساتذة الجدد للاستفادة من المصاحبة ،وذلك في أفق اقتراح مواضيع للتكوين المستمر لفائدة الأستاذات والأساتذة المصاحبين على اللجنة الإقليمية لتتبع عملية المصاحبة ،والعمل على تقاسم وتبادل الممارسات الجيدة في إطار شبكات للممارسة المهنية بين المصاحبين والمستفيدين.

وقد شارك الأساتذة المصاحبون في تأطير الورشات التكوينية المنظمة تحت إشراف الأساتذة المؤطرين والسادة أطر المراقبة التربوية ،و شكلت هذه الدورة فرصة للتواصل مع الأساتذة الجدد الموظفين بموجب عقود ،والتعرف على كفاياتهم وإمكاناتهم المكتسبة في أفق مصاحبتهم ومواكبتهم بالمؤسسات التعليمية وفقا للمخطط الإقليمي السنوي المبرمج لتفعيل مهام الأساتذة المصاحبين ،وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية وجدة أنجاد ستعقد يوم 21 فبراير 2017 لقاء مع اللجنة الإقليمية لتدارس وتقييم برامج العمل والخطة المبرمجة في شأن مصاحبة الأساتذة الجدد ومواكبتهم خلال الدورات التكوينية المسطرة لاحقا ، بغاية تحقيق الأهداف المتوخاة والنهوض بالمنظومة التربوية نحو الأفضل.

مكتب الاتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد