عامل اقليم تاوريرت و ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق في اجتماع لتنمية الصناعة التقليدية بالاقليم

السيد عزيز بوينيان عامل صاحب الجلالة

على اقليم تاوريرت والسيد

ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة

التقليدية لجهة الشرق في اجتماع خاص لتنمية قطاع الصناعة التقليدية بالاقليم

ترأس السيد عامل اقليم تاوريرت والسيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق اجتماعا مساء يوم الخميس 09 فبراير 2017 ابتداءا من الساعة 3 بعد الزوال وذلك لتشخيص قطاع الصناعة التقليدية وتنميته بالاقليم ، وقد حضر هذا اللقاء السيد الكاتب العام لعمالة اقليم تاوريرت والسيد باشا مدينة تاوريرت والسيد خليد دليمي المدير الجهوي للصناعة التقليدية والسيدين دوز عبد العزيز النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد محمد فرمة عضو بالغرفة والسيد عبد الناصر بودشيش مدير الغرفة .

في بداية هذا اللقاء ، افتتح السيد العامل كلمته بتقديم الشكر للسيد ادريس بوجوالة رئيس الغرفة على حضوره في هذا اللقاء منوها بالمجهودات التي يبذلها من أجل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بهذا الاقليم مؤكدا للسيد الرئيس أنه سيعمل بجانبه من أجل انعاش قطاع الصناعة التقليدية حتى يقوم بالدور المنوط به كقطاع منتج ومشغل كتحدثا عن الموارد الطبيعية التي يزخر بها هذا الاقليم من صوف ، حلفاء، خشب ، جلود اضافة الى الموارد البشرية المتمثلة في الصناع التقليديين . لذا يجب استغلال كل هذه الموارد استغلالا عقلانيا لخلق

السيد ادريس بوجوالة رئيس الغرفة بدوره تحدث بإسهاب عن قطاع الصناعة التقليدية للحمولة الثقافية لهذا القطاع ودوره في التشغيل مؤكدا رغبة الغرفة في تنظيم معرض جهوي للصناعة التقليدية باقليم تاوريرت بتعاون مع عمالة اقليم تاوريرت والمجلس الاقليمي للعمالة بها. كما تحدث عن عملية استكمال التكوين والتدرج المهني والاتفاقيات المبرمة بين الغرفة والجماعات الترابية بالاقليم وذلك لخلق مشاريع تنموية تعود على الصانع التقليدي بالخير العميم . أما بخصوص الاجتماع يضيف السيد الرئيس والذي عقده مع مستغلي المحلات ، فقد وجد لديهم كل التفهم والرغبة في اخراج القرية من وضعيتها. وقد وافقوا بالاجماع على فتح محلاتهم ابتداءا من يوم السبت 11 فبراير 2017 ، وهذه بشائر تدل على أن الأمور تسير من حسن الى أحسن ، ما على الصانع التقليدي إلا الانخراط بجدية وحرفية ليساهم بدوره في الرفع من مكانة قطاع الصناعة التقليدية ودوره المتميز في النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني حتى نرقى بهذا القطاع الى المكانة اللائقة والمشرفة والتي يرتضيه لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .