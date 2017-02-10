اعلان بخصوص الدعم الإضافي لفائدة مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة

المملكة المــغــربيــة

وزارة الــداخـليــــــة

ولاية جهـــــــة الشــــرق

عمالة وجــــدة- أنكَـــــــاد

مـجلس عمـالة وجدة أنكاد

المديرية العامة للمصالح

اعــــــلان

من أجل تحديث حظيرة سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد وتشجيع مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني على اقتناء سيارات اقتصادية ومريحة، وتحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة لهم والمساهمة في الرفع من جاذبية هذا القطاع، يعتزم مجلس عمالة وجدة أنكاد تقديم دعم إضافي لفائدة مهنيي هذا القطاع علاوة على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال وزارة الداخلية.

وباعتبار وكلاء تسويق السيارات شركاء أساسيين في تدبير عملية الدعم المادي لهذه الفئة، يتشرف رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد إلى دعوة كافة وكلاء تسويق السيارات الراغبين في المساهمة في الدعم المالي الإضافي وخدمات ما بعد البيع لمهنيي قطاع سيارات الأجرة في إطار الشراكة مع مجلس العمالة إلى تقديم عروضهم ومقترحاتهم للمجلس في أقرب الآجال من أجل دراستها والبث فيها بشكل تداولي