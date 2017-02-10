لم يعد الأمر في مدينة وجدة مقتصرا على احتلال الأرصفة لعرض البضاعة بل تعدى ذلك إلى احتلال قارعة الطريق لعرضها أيضا

محمد شركي

يلاحظ من يزور مدينة وجدة أنها مدينة بلا أرصفة حيث تختفي أرصفتها بسبب السلع المعروضة فوقها أو بسبب كراسي المقاهي المنتشرة عبرها أو بسبب أدوات الصناع والحرفيين المثبتة عليها إذ تصير سلع هؤلاء أو أدواتهم وأجهزتهم فوقها لمنع المارة من المرور عبرها . ولا يكاد الراجل السائر فوق أرصفة الشوارع بهذه المدينة يسير بضعة أمتار فوق بعضها حتى تضطره مختلف الحواجز إلى السير في قارعة الطريق، فيسير مع الراكب جنبا إلى جنب ، وقد تقع في الغالب بينهما مناوشات بسبب الصراع على تقاسم الشوارع والذي يطبعه تبادل الشتائم والسباب فيما بينهم ، وقد يتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي و إلى استعمال العصي والهروات و حتى الأسلحة البيضاء . ولا تكاد تمر لحظة من اللحظات دون أن ينطلق زعيق أبواق السيارات عبر شوارع هذه المدينة بسبب فوضى السير العارمة التي تعزى إلى احتلال الأرصفة والاعتداء على حق الراجلين فيها ،الشيء الذي يضطرهم بدورهم إلى الاعتداء على حق الراكبين. ويبدو أن ممرات الراجلين في هذه المدينة يجب ألا تكون عرضية كما هو الشأن بالنسبة لكل الممرات في مدن العالم بل يجب أن تكون طولية . ويبدو منظر وقوف بعض الراكبين أمام بعض ممرات الراجلين ببعض شوارع المدينة إما احتراما لهم أو مخافة مراقبة شرطة المرور مثيرا للسخرية إذ كيف يظهر هؤلاء الاحترام للراجلين أو الخوف من المحاسبة في بضعة ممرات معلومة مع عدم احترام هؤلاء الرجلين وعدم الخوف من المحاسبة في معظم الشوارع حيث يختلطون في فوضى لا مثيل لها . ومعلوم أن الجهات المختصة تقوم بين الحين والآخر بحملات محدودة ومحتشمة أو مترددة لتحرير الأرصفة من الاحتلال وتطهيرها من مختلف الحواجز، لكن سرعان ما يعاود المحتلون احتلالها بعد مرور بضع دقائق على تحريرها ،فيعيد الباعة نشر بضاعتهم من جديد فوقها، ويعيد أرباب المقاهي نشر طاولاتهم وكراسيهم ، ويركن أصحاب الدرجات دراجاتهم قبالتها ، ويعود الراجلون إلى السير وسط الشوارع من جديد . ولم يعد الأمر في مدينة زيري بن عطية مقتصرا على احتلال الباعة للأرصفة بل تعدى ذلك إلى احتلال قارعة الطريق ووسط الشوارع، بل قد تحولت بعض الشوارع بكاملها إلى أماكن لعرض البضاعة ، وقطعت حركة المرور بها نهائيا ،والويل لمن سولت له نفسه من الراكبين التفكير في خوضها أو الحديث مع من يحتلها . وتبدو المدينة بهذا الوضع المروري المزري كأنها دون سلطة محلية تسهر عليها . ولقد تأكد منذ زمن طويل أن قضية احتلال الأرصفة بهذه المدينة قد تحولت إلى معضلة مستعصية على الحل ، وأن حل حملات تحرير الأرصفة بين الحين والآخر لم يعد مجديا إذ لا بد من مقاربة جادة وفعالة تستأصل المعضلة من جذورها عوض الحلول المرهمية غير المجدية مع وجود جرح عميق . ولا يعقل أن يستأسد باعة مستقرون وآخرون متجولون على المواطنين حين يطالبون بحقهم في استعمال الأرصفة والشوارع ،فيسبونهم ويشتمونهم ويهددونهم باستعمال العنف ضدهم . ولقد ظهر جيل من الباعة الشباب من أصحاب العربات الثلاثية العجلات أو العربات التي تجرها الحمر لا يوقرون كبيرا ،ولا يرحمون صغيرا ، ولا يحترمون قانونا، ولا يخشون سلطة ، ويبدو المشهد وكأننا في زمن فوضى كما تعرضه أفلام رعاة البقر حيث الكل يلوح بالعنف . ولا يسمع من هؤلاء الباعة الشباب إلا فاحش الكلام وأنواع السباب التي يهتز لها عرش الرحمان في غياب سلطة تلجمهم وتكبح جماحهم . ولقد صار الاعتداء من طرف بعض هؤلاء على رجال القوات العمومية أمرا عاديا يوميا ، أما الاعتداء على المواطنين فحدث ولا حرج كما يقال . ولقد صار بعض المواطنين ممنوعين من مجرد الوصول إلى مساكنهم حيث تسد أبوابها بالعربات والسلع ،فإذا ما أبدوا امتعاضهم من ذلك ،تعرضوا للإهانة والتهديد والعنف . ولم يعد لهؤلاء المواطنين حرمة ولا حق في الراحة حيث يرفع الباعة عقيرتهم بأصوات منكرة ومزعجة تصل إلى عمق مساكنهم التي تطلب فيها السكينة وراحة البال . وكان الله في عون هؤلاء المواطنين، وفي عون عمال النظافة بعد انصراف هؤلاء الباعة الذين يخلفون وراءهم ركاما كبيرا من الزبالة التي تفوح منها الروائح الكريهة والمؤذية التي تغزو مساكن المواطنين المجاورين لأسواق الفوضى .

ولا تسلم بيوت الله عز وجل من إذاية الباعة الذين لا يرعون لها حرمة ولا قدسية ،ويخلفون في محيطها زبالة تؤذي المصلين . ولا تكاد صلاة تنتهي حتى ترتفع أصوات الباعة لتشوش على المصلين الذين تفوتهم بعض الركعات مع الجماعة ، وقد تصل إلى سمعهم وهم في صلاتهم العبارات النابية الصادرة عن بعض الباعة المتهورين . ومن المؤسف جدا أن يغيب الوعي لدى أغلب المواطنين، فيقبلون على التعامل مع هؤلاء الباعة، وهم بذلك يشجعونهم على احتلال الأرصفة والشوارع وفضاءات المساجد . والمؤسف أيضا أن يتعامل المواطنون مع هؤلاء وفي نفس الوقت يظهرون امتعاضهم مما يصدر عنهم من تصرفات مؤذية. وقد يزايد البعض على غيرهم في إظهار التعاطف والإنسانية مع هؤلاء، فينتصبون للدفاع عن فوضى احتلال الأرصفة والشوارع والأماكن العمومية بذريعة الدفاع عن هشاشة وضعيتهم الاجتماعية، علما بأنه يوجد فرق كبير بين التعاطف مع الكادحين الذين يطلبون لقمة العيش ، وبين تشجيعهم على الفوضى وإذايتهم للمواطنين والاعتداء على حرياتهم الشخصية عند أبواب مساكنهم أو على الأرصفة والشوارع التي يسلكونها في مرورهم أو أمام أماكن عبادتهم . وإذا كان المغرب ينحو نحو اعتماد ما يسمى بالمدن الذكية بدءا بالعاصمة الاقتصادية البيضاء ، فمن المفروض أن يحضر شيء من هذا الذكاء في غيرها من المدن التي لا زالت محرومة من أرصفة وشوارع مستقلة لا تغزوها الحواجز ككراسي وطاولات المقاهي و بضاعة الباعة و أدوات الحرفيين والصناع . وعوض التركيز على مدينة واحدة لتحويلها إلى مدينة ذكية، يستحسن النهوض الجاد بجميع مدن المملكة بوتيرة واحدة لأن البلدان لا يقاس تطورها بمدن فيها دون أخرى. وأخيرا لا بد من حلول ثقافة استخدام الأرصفة والشوارع الاستخدام الأنسب والأمثل عوض سيادة ثقافة فوضى الأرصفة والشوارع . وعلى الجهات المسؤولة تقع مسؤولية التأسيس لهذه الثقافة التي نتحدث عنها عندما يتعلق الأمر ببلدان أخرى حديثا تغمره الحسرة والأسى على ما نحن عليه من ثقافة متخلفة في استعمال الأرصفة والشوارع والأماكن العمومية .