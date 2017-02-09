اخبار بتجديد مكتب نقابي

يعلن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجرادة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انه سيجدد مكتبه النقابي بالاقليم بمدينة جرادة يوم السبت25/02/2017 ابتداءا من الساعة الثالثة زوالا بمقر النقابة الكائن بساحة 3مارس بالقرب من استوديو باريس بجرادة وعليه فهو يهيب بكافة المنخرطين ومتعاطفي النقابة لحضور هذا اللقاء الذي سيؤطره الاخ يحي بنزاوية عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشرق والذي سوف يكون فرصة للتواصل حول مستجدات الساحة التعليمية اقليميا وجهويا ووطنيا

.حضوركم دعم للعمل النقابي الجاد وماضاع حق وراءه طالب.