المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: لقاء ات حول تنفيذ المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030

في إطار التفعيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 عبر تنفيذ المخطط الأول والممتد على الفترة 2016/2018وتبعا للقاء المنعقد يومي 30و31 يناير 2017تحت رئاسة السيد وزير التربية الوطنية والسيد الوزير المنتدب مع السيدات والسادة مديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،والمديرات والمديرين الإقليميين، وتنفيذا للمشاريع المندمجة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية عدد17-047بتاريخ 01 فبراير 2017.

عقدت المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة اجتماعات مع السيدات والسادة رؤساء المصالح والمكاتب بالمديرية الإقليمية برئاسة السيد محمد زروقي المدير الإقليمي أيام الخميس02والجمعة والسبت و03و04فبراير2017،وذلك لتدارس الهيكلة التنظيمية لتدبير وتتبع المشاريع المندمجة وتحديد الحصيلة المرحلية وإعداد مخطط العمل الإقليمي 2017.

فخلال اجتماع يوم الخميس 2فبراير 2017 استعرض السيد المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد نتائج اللقاء المركزي المنعقد يومي 30و31 يناير 2017،مقدما حافظة المشاريع المندمجة والحصيلة المرحلية لإنجازها على المستوى الوطني .وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تحيين لائحة رؤساء المشاريع المندمجة وفرق العمل انطلاقا من البنيات الهيكلية للمديرية الإقليمية .

وخلال اجتماع يوم الجمعة 03 فبراير 2017، استعرص السيد المدير الإقليمي الحصيلة الأولية لإنجاز المشاريع المندمجة إقليميا ،ثم تداول السادة أعضاء المشساريع الكلمة لتقديم الحصيلة لإنجاز كل مشروع على حدة ،مع التركيز على نقط القوة المسجلة ،والاكراهات العارضة المرحلية وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوزها. وركزت أشغال الاجتماع على تحديد آليات التنفيذ الناجع للمشاريع المندمجة وتتبع تنزيلها بالمؤسسات التعليمية ،وذلك من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 17-047بتاريخ 1 فبراير 2017،وأجرأة مضامين البطاقة التأطيرية المرفقة المحددة للمكونات الرئيسة لتنفيذ المشاريع المندمجة وذلك من خلال اعتماد منهجية دقيقة في ترجمة مشاريعها ،وتحديد واضح للمراحل المتبعة في اعداد حافظة المشاريع، وتحديد مراحل تفعيلها ووضع هيكلتها التنظيمية وتتبع إنجازها من خلال منظومة معلوماتية ،موازاة مع تقوية القدرات التدبيرية لرؤساء المشاريع وفق منهجية موحدة للتدبير .

وقد خلص الاجتماع المنعقد إلى وضع مخطط إقليمي لتنزيل ومواكبة المكونات الخمس المحددة في البطاقة التأطيرية، كما انتهى إلى تحيين الهيكلة التنظيمية لرؤساء المشاريع وفرق العمل، وتحديد مهامها وجوانب تدخلاتها ،واعداد عدة وثائقية تم توزيعها على رؤساء المشاريع لاستثمارها في وضع الحصيلة الآنية لتنزيل المشاريع ومخططات العمل المستشرفة خلال المرحلة الأولى الممتدة على الفترة 2016-2018.

وانعقد اجتماع صباح يوم السبت 4 فبراير 2017،ركزعلى تقديم وثائق الاشتغال على الهيكلة التنظيمية والحصيلة المرحلية ومخطط العمل ،وذلك في أفق الإعداد للاجتماعات المقررة انعقادها مع السيد المنسق الإقليمي ورؤساء المشاريع المندمجة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017.

تم تخصيص اجتماع يوم الإثنين 6 فبراير 2017الذي ترأسه السيد المدير الإقليمي بحضور السيد المنسق الإقليمي للمشاريع المندمجة ورؤساء المشاريع لعرض الهيكلة التنظيمية لكل مشروع ومهام فرق العمل ،وتقديم الحصيلة المرحلية للإنجاز في مرحلة أولى ،لتنتقل أشغال الاجتماع لتحديد مخط العمل في أفق سنة 2018،ومناقشة النتائج المنتظرة والأهداف المستشرفة وتحديد فترات إنجازها وشركائها المحتملين والموارد اللازمة لتحقيقها.

وانتهى الاجتماع بتأكيد السيد المدير الإقليمي على ضرورة مضافرة الجهود والعمل في إطار فريق متجانس ومتكامل لتحقيق الغايات المنشودة ،مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التعليمية بوصفها الفضاء الأمثل للتنزيل الفعلي للمشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

مكتب الاتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد