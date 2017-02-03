مجلس جهة الشرق يعقد دورة استثنائية ويصادق على جميع مقرراتها بالإجماع

عقد مجلس جهة الشرق دورة استثنائية يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 بمقر المجلس في وجدة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول أعمال يتكون من عشرة نقط، وتميزت الدورة بمصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على جميع المقررات المتخذة خلالها، حيث تداول في البداية في وضعية قطاع الصيد البحري بالجهة واتخذ بشأنها مقررا بالإجماع يهدف إلى رفع ملتمسات بشأن التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية الفلاحية والقروية والصيد البحري وملتمس آخر بهدف انضمام مجلس الجهة إلى عضوية المجلس الإداري للشركة الوطنية المكلفة بإنجاز مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وملتمس لخلق شعب التكوين في مجالات الصيد البحري بالجهة، ثم عقد لقاء مع مندوبية الصيد البحري بالناظور حول وضعية القطاع والقيام بزيارة ميدانية لبعض قرى الصيد. فيما تدارس وصادق بالإجماع على الاتفاقيات المتعلقة بإحداث مركز مندمج للفحوصات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمـد السادس، وإحداث الملعب الرياضي الكبير بوجدة، واقتناء حافلات النقل وسيارات الاسعاف لفائدة المديرية الجهوية للسجون بجهة الشرق، وتمويل وانجاز البرنامج المندمج لتأهيل المراكز القروية بجهة الشرق فترة 2016-2017، وفي نفس السياق صادق على اقتناء العقار الخاص بإحداث الملعب الرياضي والعقار الخاص بتوسعة المرآب الجهوي للآليات، وعلى اعتماد المركز الجهوي للإغاثة والمرآب الجهوي للآليات كمرفق عمومي، وكذا التصويت على انتساب عضوين من المجلس إلى اللجان الدائمة. في حين قرر المجلس بناء على طلب جميع رؤساء الفرق تأجيل النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم إعادة تأهيل الشباب المعطلين بجهة الشرق وإدماجهم في سوق الشغل إلى دورة لاحقة بهدف فتح نقاش موسع بشأنها.