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بلاغ صحفي

عامل اقليم جرادة يعقد لقاء تواصليا مع أعضاء مجلس جماعة جرادة

وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة

احتضن مقر عمالة إقليم جرادة صباح يوم الاربعاء فاتح فبراير 2017 على الساعة العاشرة صباحا، لقاءا تواصليا مع السادة أعضاء مجلس جماعة جرادة، ترأسه السيد عامل الإقليم، بحضور رئيسة مجلس جماعة جرادة ، مدير وكالة الحوض المائي لملوية، ممثل شركة العمران بوجدة، المندوب الاقليمي للشؤون الاسلامية بجرادة ،المدير الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء-قطاع الماء- ،فعاليات المجتمع المدني بالمدينة و ممثلو وسائل الاعلام.

اوضح السيد عامل الاقليم أن هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين المحلين المعنيين بالشأن المحلي؛ وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية وانسجاما مع روح المادة 93 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مشيرا الى أن هذا الاجتماع يأتي للإطلاع على مجموعة من المشاريع التنموية التي سيتم إعطاء انطلاقتها بمدينة جرادة و المدرج بعضها في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بسياسة المدينة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو تلك الممولة من طرف كل من مجلس جهة الشرق ومجلس اقليم جرادة .

بعد ذلك، قدم السيد العامل عرضا مفصلا بحضور المهندس المعماري الذي قدم من جهته شروحات تقنية حول المشاريع المبرمجة؛ثم فتح باب النقاش، حيث لقيت هذه المشاريع استحسانا من طرف أعضاء المجلس الجماعي و ممثلو جمعيات المجتمع المدني الذين عبروا عن رغبتهم الاكيدة للعمل سويا للسير بالمدينة الى الامام،خصوصا وأن المشاريع المزمع انجازها تعتبر من بين الأولويات التي تنتظرها الساكنة وممثليهم بالمجلس