بارتنر الجماعة الحضرية بوجدة في خدمة السخرة يوم السبت و الأحد

تشمئز نفس المواطن الحر و هو يرى سيارة الجماعة تحت رهن إشارة سائقها لاستغلالها أبشع استغلال أيام السبت و الأحد 21 و22 يناير 2017 من أجل قضاء مصالحه الشخصية و مارب عائلته الصغيرة و الكبيرة.

أحد تلك السيارات التائهة بين حي السلام عوينة السراق و وسط المدينة هي بوجو بارتنر بيضاء اللون …(نحتفظ برقمها لكل فائدة )

نتمنى أن يفطن السيد رئيس الجماعة ـ عمر حجيرة – لهدا التسيب، ويجتهد في التصدي لهدر المال العام، خصوصا وأن أسعار الكازوال في تزايد مستمر.وإلا فما الفائدة من تنظيم ندوات وأوراش تحت شعارتكريس الحكامة و دعم التدبيرالتشاركي و ترشيد النفقات.

عضو لجنة الحكامة وخدمات القرب و البنية التحتية